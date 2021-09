Vlak voor zijn vertrek bij Talpa gaf Marc Adriani nog een interview waarin hij niks zegt over een naderend afscheid. “Wow, dat ik hier nu zit. De cirkel is rond”, zei hij verwijzend naar het feit dat hij ook de baas was van Radio Veronica, waar hij als klein jongetje tegenop keek.

Vanmiddag werd duidelijk dat Adriani zijn functie als directeur Radio bij Talpa neerlegt vanwege een verschil van inzicht over de koers. In het interview met Broadcast Magazine is daar nog niks van te merken. “Ik geniet nu volop van creatief nadenken en discussiëren met de programmateams.”

Qmusic

Dat Qmusic de koppositie over heeft genomen van Talpa-zender Radio 538 lijkt niet heel erg te zijn. “Wij beschouwen de radiomarkt toch vooral als een portfoliospel, waarbij onze vier zenders allemaal een eigen profiel hebben en een accent op leeftijd. Zodat we, als je het allemaal bij elkaar optelt, richting de consument en vooral ook de adverteerder kunnen zeggen dat we met vlag en wimpel de grootste zijn. Ik heb liever de luxe van vier audiomerken om de markt optimaal te bedienen dan één sterk radiostation.”

Dat 538 nu minder scoort komt ook door ‘golfbewegingen’, aldus Adriani. “Soms heb je wind mee en valt alles in het juiste vakje. Ik kan niet ontkennen dat ik liever andere cijfers zou zien voor 538, maar ik zie en hoor een positieve spirit en zin om omhoog te klimmen.

Relatie

De vertrekkende radiobaas geeft aan nog genoeg contacten te hebben in radioland. Met Qmusic-baas Dave Minneboo is een goede relatie. “We gaan af en toe een broodje eten. Maar datzelfde contact is er met 100% NL, Michiel Veenstra van KINK of Peter de Vries van Radio 2. Je hebt het professionele en het persoonlijke vlak en het blijft natuurlijk een vechtmarkt. Maar goed, dat is ook leuk en spannend.”

Foto: RVDA