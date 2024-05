Het Luisteronderzoek van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft de AMMA Award gewonnen voor ‘Beste Research’ in de categorie ‘Masters of Data’. Deze award is voor onderscheidende onderzoeken die een vernieuwende bijdrage leveren aan inzichten in het vakgebied.

Het vernieuwde Luisteronderzoek werd op 1 januari 2023 gelanceerd. Vanaf dat moment wordt het luistergedrag van de Nederlandse bevolking gemeten aan de hand van de MediaCell+ app van onderzoeksbureau Ipsos, waarbij luistergedrag via de smartphone gemeten wordt. Voor de mediabranche is dit een grote stap voorwaarts. Deze meetmethode levert namelijk objectievere, betrouwbaardere en betere resultaten op.

Tijdens de uitreiking, die plaatsvond op 16 mei 2024 in Koninklijk Theater Tuschinski, roemde de jury het belang van het onderzoek voor het vakgebied en in het bijzonder hoe NMO de markt heeft meegenomen in alle veranderingen. Ton Schoonderbeek, algemeen directeur van NMO over het winnen van de award: “Na internationale erkenning van het NMO Luisteronderzoek op het internationale podium nu ook erkenning van het baanbrekende werk in Nederland. We zijn super blij met de prestigieuze AMMA Award en een mooie beloning van ons team, de onderzoeksbureaus, de initiatiefnemers en eigenlijk de hele markt.”