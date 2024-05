Radio 10 krijgt een nieuwe ochtend- en middagshow. Lex Gaarthuis volgt vanaf 3 juni Gerard Ekdom op in de ochtend. Gijs Staverman neemt vanaf juli de middagshow over van Rob van Someren. Rob blijft wel te horen op Radio 10, maar neemt het tijdslot van Lex over in het weekend tussen 12:00 en 15:00 uur.

Toen een paar weken geleden bekend werd dat Gijs Staverman weg gaat bij NPO Radio 2, ging het gerucht al dat hij aan de slag gaat bij Radio 10. Voor de bekendmaking moest blijkbaar gewacht worden op Gijs’ laatste uitzending, die gistermiddag was. Met wie Gijs de middagshow gaat maken, is niet bekend gemaakt.

Het gerucht ging dat Gijs de plek van Rob van Someren zou innemen, omdat die overstapt naar 100% NL. Voor nu blijft Rob echter bij Radio 10, maar verhuist hij, met het team van ‘Somertijd’, naar het weekend. Het nieuws komt een paar dagen nadat de dj een rechtszaak van zijn werkgever Talpa Network won over een bonus waar hij recht op had, maar niet kreeg. Talpa moet dat geld alsnog betalen.

Lex Gaarthuis keert naar de ochtend van Radio 10. Hij vervangt Gerard Ekdom eerder dan verwacht, want eigenlijk zou de dj pas eind juli stoppen. Lex moest in 2018 plaatsmaken voor Gerard en verhuisde hij naar de avond en later naar het weekend. Hij is wel jarenlang de vaste vervangen van Gerard geweest. Nu die dj overstapt naar Radio Veronica, wordt Lex dus weer de vaste stem in de ochtend van Radio 10. Hij gaat zijn programma maken samen met Luuk van den Braak, met wie hij al jaren in het weekend te horen is. Marrit de Vries wordt de vaste nieuwslezer.

Dave Minneboo, creatief directeur van Radio 10 zegt in een persbericht: “Met deze nieuwe programmering voldoen we nog meer aan de wensen en luisterbehoefte van onze luisteraars. We willen onze luisteraars vermaken, een positieve sfeer creëren en een gevoel van verbondenheid en herkenning bieden met natuurlijk de grootste hits aller tijden en vertrouwde dj’s. Met Lex Gaarthuis in de ochtend, het onmiskenbare positieve geluid van Gijs Staverman in de middag en de grappen en grollen van Rob van Someren en zijn team van Somertijd op zaterdag en zondag, is Radio 10 iedere dag van de week het gezelligste station van Nederland!”

