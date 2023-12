Radio 10 was in de week voor Kerst opnieuw het best beluisterde radiostation van Nederland. Op het radiostation was afgelopen week de ontknoping van de ‘Top 4000’ te horen, wat goed was voor een marktaandeel van 15,4 procent. Vorige week was het aandeel zelfs iets hoger: 16,0 procent.

Qmusic staat op nummer 2 en steeg deze week flink. Het radiostation steeg van 10,9 naar 13 procent dankzij de Q-Escaperoom. Ook Sky Radio scoort vanwege Kerst goed met een marktaandeel van 12,6 procent. 3FM is tijdens ‘Serious Request’ meer dan verdubbeld van 1,8 naar 4,1 procent.

Het marktaandeel van NPO Radio 2 daalde flink. Dankzij de ‘Extra 500’ had het radiostation in week 50 een marktaandeel van 16,6 procent. Afgelopen week was dat 12,7 procent. Hierdoor zakt Radio 2 van de nummer 1-positie naar plekje 3.

Over de hele linie valt op dat het weekbereik en de luistertijd van bijna alle zenders flink gestegen is.