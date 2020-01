De Top 4000 van Radio 10 en de Top 2000 van NPO Radio 2 zorgen er voor dat beide zenders het goed doen in de periode november-december 2019. Dat blijkt uit de zojuist gepresenteerde luistercijfers door het NLO. Ook Sky Radio weet goed te profiteren van de kersperiode en gaat achter de twee zenders aan.

Voor Radio 2 is het het hoogste marktaandeel in november-december sinds de invoering van de Top 2000. In vergelijking met vorig jaar stijgt de zender 0,8 procentpunt, in vergelijking met de vorige periode is de groei 5 procentpunt.

Radio 10 krijgt er over een jaar 1.2 procentpunt bij en de kerstmuziek zorgt bij Sky Radio voor een groei van 0.4 procentpunt over een jaar. Stations die het meeste inleveren zijn Radio 538, Qmusic en NPO Radio 1.

Classic NL en NPO 3FM zijn de enige zenders die deze periode niet inleveren. 3FM weet met 3FM Serious Request: The Lifeline haar marktaandeel stabiel te houden, maar geen winst te pakken.

Station nov - dec

2019 okt - nov

2019 nov - dec

2018 01. NPO Radio 2 17.7 % 12.7 % 5 16.9 % 0.8 02. Radio 10 11.1 % 9.8 % 1.3 9.9 % 1.2 03. Sky Radio 10.5 % 8.5 % 2 10.1 % 0.4 04. Radio 538 9.5 % 11.3 % 1.8 10.4 % 0.9 05. Qmusic 8.3 % 9.5 % 1.2 8.4 % 0.1 06. NPO Radio 1 7.3 % 8.3 % 1 6.7 % 0.6 07. NPO Radio 5 4.5 % 4.8 % 0.3 4.7 % 0.2 08. Radio Veronica 3.1 % 3.5 % 0.4 3.3 % 0.2 09. NPO Radio 4 2.5 % 2.8 % 0.3 2.4 % 0.1 10. 100% NL 2.5 % 3.1 % 0.6 3.2 % 0.7 11. NPO 3FM 2.3 % 2.3 % = 2.3 % = 12. SLAM! 1.0 % 1.2 % 0.2 1.2 % 0.2 13. Classic NL 1.0 % 1.0 % = 1.3 % 0.3 14. Sublime 0.8 % 0.9 % 0.1 0.7 % 0.1 15. BNR Nieuwsradio 0.6 % 0.7 % 0.1 0.7 % 0.1 --. ORN Radio 7.2 % 8.3 % 1.1 7.1 % 0.1 --. Overige zenders 5.5 % 6.0 % 0.5 5.5 % = --. E Power Radio 4.6 % 5.3 % 0.7 5.2 % 0.6

Stijgers NPO Radio 2, Radio 10 en Sky Radio Dalers 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 4, NPO Radio 5, ORN Radio, Overige zenders, Qmusic, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en Sublime Gelijk Classic NL en NPO 3FM

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.