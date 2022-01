NPO Radio 2 is weer marktleider en lost Qmusic af als marktleider van Nederland. Dit blijkt uit de luistercijfers over de periode november – december 2021. Traditiegetrouw scoort Radio 2 met de Top 2000 hoog in december. Ook de Top 4000 van Radio 10 en de kerstmuziek van Sky Radio legt de zenders geen windeieren.

Over één periode gezien krijgt Radio 2 er 4.8 procentpunt marktaandeel bij. Dit is, in vergelijking met vorig jaar, wel bijna een procentpunt minder. Radio 10 en Sky Radio krijgen er 1.3 en 1.2 procentpunt bij. In vergelijking met vorig jaar is NPO Radio 5 de zender die het meeste marktaandeel weet te winnen. De zender krijgt er over een jaar 1.6 procentpunt bij.

Qmusic had in december de actie met de Q-escape roommaar zakt toch van de eerste positie naar de derde positie. Het positieve voor de zender is dat ze over een jaar gezien wel een plus noteren van 0.4 procentpunt.

Station nov - dec

2021 okt - nov

2021 nov - dec

2020 01. NPO Radio 2 16.6 % 11.8 % 4.8 17.4 % 0.8 02. Radio 10 11.2 % 9.9 % 1.3 10.8 % 0.4 03. Qmusic 10.8 % 12.3 % 1.5 10.4 % 0.4 04. Sky Radio 9.5 % 8.3 % 1.2 9.8 % 0.3 05. Radio 538 8 % 9.3 % 1.3 8.6 % 0.6 06. NPO Radio 1 6.9 % 7.7 % 0.8 7.4 % 0.5 07. NPO Radio 5 6.8 % 7.1 % 0.3 5.2 % 1.6 08. Radio Veronica 3 % 3.4 % 0.4 2.9 % 0.1 09. 100% NL 2.5 % 3 % 0.5 2.3 % 0.2 10. NPO Radio 4 2.2 % 2.5 % 0.3 2.3 % 0.1 11. NPO 3FM 2.2 % 2.1 % 0.1 2 % 0.2 12. SLAM! 1.1 % 1.3 % 0.2 1 % 0.1 13. Kink 0.9 % 1 % 0.1 0.6 % 0.3 14. classicnl 0.7 % 0.8 % 0.1 1 % 0.3 15. Sublime 0.7 % 0.7 % = 0.6 % 0.1 16. BNR Nieuwsradio 0.6 % 0.6 % = 0.6 % = --. ORN Radio 6.7 % 7.9 % 1.2 7.4 % 0.7 --. Overige zenders 5.3 % 5.8 % 0.5 5.6 % 0.3 --. E Power Radio 4.4 % 4.4 % = 4 % 0.4

Stijgers NPO 3FM, NPO Radio 2, Radio 10 en Sky Radio Dalers 100% NL, Kink, NPO Radio 1, NPO Radio 4, NPO Radio 5, ORN Radio, Overige zenders, Qmusic, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en classicnl Gelijk BNR Nieuwsradio, E Power Radio en Sublime

De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.505 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 45 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 32 minuten) .

De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 26 minuten (vorige periode: 4 uur en 9 minuten).