NPO Radio 2 heeft het marktleiderschap weer overgenomen van Qmusic. Traditiegetrouw staat Radio 2 aan kop met de Top 2000, die in het laatste deel van het jaar te horen is op de zender. Ook Radio 10 weet weer te profiteren met de Top 4000, net als Sky Radio met de kerstmuziek.

Over één periode gezien zijn Radio 2, Radio 10 en Sky de enige zenders die er marktaandeel bij krijgen. Maar in vergelijking met een jaar geleden, leveren ze allemaal marktaandeel in. Qmusic is daarin de grootte winnaar: die zender krijgt er in een periode van twaalf maanden 2.1 procentpunt marktaandeel bij.

Het effect van Serious Request: The Lifeline en Missie 538 is niet in de luistercijfers terug te zien. NPO 3FM en Radio 538 leveren zowel over één periode, als in vergelijking met een jaar geleden, marktaandeel in. Met de actie haalde 3FM 1.6 miljoen euro op voor hulpverleners van de coronacrisis. Missie 538 bracht 1.116.035 euro op voor de voedselbank.

Station nov - dec

2020 okt - nov

2020 nov - dec

2019 01. NPO Radio 2 17.4 % 11.8 % 5.6 17.7 % 0.3 02. Radio 10 10.8 % 9.9 % 0.9 11.1 % 0.3 03. Qmusic 10.4 % 11.8 % 1.4 8.3 % 2.1 04. Sky Radio 9.8 % 8.0 % 1.8 10.5 % 0.7 05. Radio 538 8.6 % 9.7 % 1.1 9.5 % 0.9 06. NPO Radio 1 7.4 % 8.3 % 0.9 7.3 % 0.1 07. NPO Radio 5 5.2 % 5.9 % 0.7 4.5 % 0.7 08. Radio Veronica 2.9 % 3.3 % 0.4 3.1 % 0.2 09. 100% NL 2.3 % 2.8 % 0.5 2.5 % 0.2 10. NPO Radio 4 2.3 % 2.7 % 0.4 2.5 % 0.2 11. NPO 3FM 2.0 % 2.2 % 0.2 2.3 % 0.3 12. SLAM! 1.0 % 1.1 % 0.1 1.0 % = 13. classicnl 1.0 % 1.1 % 0.1 % 14. BNR Nieuwsradio 0.6 % 0.7 % 0.1 0.6 % = 15. Sublime 0.6 % 0.7 % 0.1 0.8 % 0.2 16. Kink 0.6 % 0.8 % 0.2 % --. ORN Radio 7.4 % 8.5 % 1.1 7.2 % 0.2 --. Overige zenders 5.6 % 5.7 % 0.1 5.5 % 0.1 --. E Power Radio 4.0 % 4.9 % 0.9 4.6 % 0.6

Stijgers NPO Radio 2, Radio 10 en Sky Radio Dalers 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power Radio, Kink, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 4, NPO Radio 5, ORN Radio, Overige zenders, Qmusic, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, Sublime en classicnl

De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.262 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 51 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 38 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 26 minuten (vorige periode: 4 uur en 10 minuten).