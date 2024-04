Thomas Hekker krijgt weer een eigen radioprogramma bij PowNed. Vanaf 13 mei is hij wekelijks in de nacht van zondag op maandag te horen op NPO Radio 2. Thomas neemt die plek over van Evert Duipmans, die eerder deze week stopte met zijn nachtprogramma nu hij een plek heeft gekregen in het weekend van Radio 2.

Voor de luisteraar van Radio 2 is Thomas Hekker geen onbekende: hij was jarenlang de vaste vervanger van Rick van Velthuysen. Ook was hij een tijd lang ’s ochtends in het weekend te horen op NPO 3FM, maar daar moest hij vorig jaar mee stoppen.

Met de terugkeer van Thomas is de nachtprogrammering van Radio 2 overigens nog niet helemaal compleet. Het tijdslot tussen 0:00 en 2:00 uur is sinds een paar maanden non-stop, nadat de programmering werd aangepast door het vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. Er lijkt ook geen zicht op een nieuwe invulling voor deze uren.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2