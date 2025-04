Qmusic is de nieuwe marktleider en stoot daarmee NPO Radio 2 van de troon. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 14. Radio 2 levert flink in: de zender zakt 1,4 procentpunt marktaandeel. Geen enkel station verloor afgelopen week zoveel.

Ook het weekbereik van Radio 2 zakt fors, met ruim 40.000 luisteraars in de min. Ten opzichte van een jaar eerder is het verlies van de zender zelfs 130.000 luisteraars.

NPO Radio 5, waar afgelopen week ‘De Week van de Arbeidsvitaminen’ te horen was, klimt naar plek drie. Daarmee haalt het station Radio 538 en NPO Radio 1 in.

Radio 10 levert, net als Radio 1, 0,5 procentpunt in. NPO 3FM zakt naar plek veertien in de lijst, met een verlies van 0,3 procentpunt.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 14

2025 Week 13

2025 Week 14

2024 01. Qmusic 12.0 % 11.8 % 0.2 11.5 % 0.5 02. NPO Radio 2 11.1 % 12.5 % 1.4 12.9 % 1.8 03. NPO Radio 5 9.6 % 8.6 % 1 7.8 % 1.8 04. Radio 538 8.5 % 8.7 % 0.2 9.0 % 0.5 05. NPO Radio 1 8.2 % 8.7 % 0.5 7.6 % 0.6 06. Radio 10 6.9 % 7.4 % 0.5 9.8 % 2.9 07. Sky Radio 6.6 % 6.7 % 0.1 9.5 % 2.9 08. JOE 5.6 % 5.7 % 0.1 3.5 % 2.1 09. RPO Radio 5.5 % 5.1 % 0.4 % 10. E Power 4.0 % 3.4 % 0.6 3.0 % 1 11. Radio Veronica 3.9 % 3.7 % 0.2 1.9 % 2 12. 100% NL 3.0 % 3.2 % 0.2 3.9 % 0.9 13. NPO Klassiek 2.2 % 2.0 % 0.2 1.8 % 0.4 14. NPO 3FM 1.8 % 2.1 % 0.3 2.1 % 0.3 15. Radio 10 extra* 1.8 % 2.0 % 0.2 1.8 % = 16. Qmusic extra* 1.3 % 1.1 % 0.2 0.9 % 0.4 17. SLAM! 1.2 % 1.1 % 0.1 1.2 % = 18. KINK 0.9 % 1.0 % 0.1 0.6 % 0.3 19. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.7 % 0.1 0.7 % 0.1 20. Qmusic Limburg 0.7 % 0.8 % 0.1 0.6 % 0.1 21. NPO Sterren NL 0.6 % 0.6 % = % 22. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.6 % = % 23. Radio 538 extra* 0.6 % 0.5 % 0.1 0.9 % 0.3 24. Sublime 0.4 % 0.2 % 0.2 0.2 % 0.2 25. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.3 % = 0.2 % 0.1 26. Veronica extra* 0.3 % 0.2 % 0.1 0.1 % 0.2 27. Grand Prix - Sport Radio 0.3 % % % 28. Sky Radio extra* 0.2 % 0.4 % 0.2 0.4 % 0.2 29. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 30. SLAM! extra* 0.2 % 0.1 % 0.1 0.1 % 0.1 31. NPO Campus Radio 0.2 % 0.2 % = % 32. AAS Network 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 33. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 34. Radio Noordzee 0.1 % % % extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers BNR Nieuwsradio, E Power, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Sky Radio en Sky Radio extra zenders Gelijk 100%NL extra zenders, AAS Network, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL en Radio 10 Brabant

extra* = Extra zenders / Themazenders

2025 Week 13

2025 Week 14

2024 01. NPO Radio 5 630 565 65 186 444 02. NPO Klassiek 355 297 58 104 251 03. NPO Radio 2 318 353 35 123 195 04. NPO Radio 1 300 305 5 87 213 05. NPO Soul & Jazz 273 225 48 06. Radio 10 245 245 = 105 140 07. Radio Veronica 228 226 2 75 153 08. Qmusic 225 224 1 88 137 09. KINK 219 233 14 73 146 10. Radio 538 208 214 6 80 128 11. JOE 167 179 12 63 104 12. Sublime 167 92 75 63 104 13. NPO Sterren NL 165 161 4 14. RPO Radio 163 144 19 15. E Power 158 146 12 63 95 16. Qmusic Limburg 155 179 24 66 89 17. Sky Radio 147 140 7 79 68 18. SLAM! 143 137 6 66 77 19. NPO 3FM 142 154 12 72 70 20. 100% NL 139 150 11 80 59 21. Radio 10 extra* 125 130 5 79 46 22. Radio 10 Brabant 112 101 11 54 58 23. NPO Campus Radio 109 126 17 24. BNR Nieuwsradio 104 81 23 47 57 25. Qmusic extra* 100 85 15 52 48 26. Grand Prix - Sport Radio 98 27. Veronica extra* 71 49 22 26 45 28. KINK extra* 64 64 = 40 24 29. 100%NL extra* 59 55 4 6 53 30. Radio 538 extra* 58 63 5 67 9 31. Radio Noordzee 45 32. SLAM! extra* 34 13 21 10 24 33. Sky Radio extra* 32 44 12 45 13 34. AAS Network 18 21 3 7 11 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, NPO Klassiek, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, AAS Network, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Sky Radio extra zenders Gelijk KINK extra zenders en Radio 10

2025 Week 13

2025 Week 14

2024 01. Qmusic 4.256.742 4.205.614 51.128 3.856.063 400.679 02. Sky Radio 3.604.582 3.793.705 189.123 4.277.338 672.756 03. Radio 538 3.282.191 3.237.770 44.421 3.561.147 278.956 04. NPO Radio 2 2.791.169 2.832.398 41.229 2.921.875 130.706 05. RPO Radio 2.696.104 2.793.684 97.580 06. JOE 2.678.698 2.546.237 132.461 2.121.656 557.042 07. Radio 10 2.256.192 2.393.530 137.338 2.858.528 602.336 08. NPO Radio 1 2.180.312 2.269.890 89.578 2.142.935 37.377 09. E Power 2.020.928 1.830.544 190.384 1.870.631 150.297 10. 100% NL 1.700.938 1.678.857 22.081 1.728.143 27.205 11. Radio Veronica 1.352.865 1.301.094 51.771 1.010.372 342.493 12. NPO Radio 5 1.221.169 1.215.035 6.134 983.372 237.797 13. Radio 10 extra* 1.150.923 1.224.624 73.701 1.090.948 59.975 14. NPO 3FM 1.025.904 1.069.848 43.944 1.146.974 121.070 15. Qmusic extra* 999.966 986.143 13.823 893.932 106.034 16. Radio 538 extra* 803.608 668.808 134.800 660.248 143.360 17. AAS Network 699.692 662.188 37.504 395.136 304.556 18. SLAM! 647.419 634.755 12.664 760.514 113.095 19. Sky Radio extra* 615.857 633.684 17.827 487.175 128.682 20. BNR Nieuwsradio 598.881 677.992 79.111 572.638 26.243 21. NPO Klassiek 500.021 540.987 40.966 521.506 21.485 22. SLAM! extra* 499.065 395.837 103.228 608.506 109.441 23. Qmusic Limburg 377.210 368.513 8.697 372.736 4.474 24. Veronica extra* 357.605 330.494 27.111 165.135 192.470 25. KINK 342.187 331.418 10.769 282.200 59.987 26. 100%NL extra* 318.788 331.281 12.493 159.017 159.771 27. NPO Sterren NL 307.877 298.532 9.345 28. Radio 10 Brabant 224.791 236.764 11.973 182.965 41.826 29. Grand Prix - Sport Radio 221.569 30. Sublime 184.554 184.624 70 221.452 36.898 31. Radio Noordzee 171.866 32. NPO Soul & Jazz 171.860 224.678 52.818 33. KINK extra* 160.342 185.798 25.456 98.149 62.193 34. NPO Campus Radio 128.692 104.977 23.715 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, AAS Network, E Power, JOE, KINK, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders Dalers 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime

