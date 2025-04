Yoursafe Radio, het station dat vorig jaar een landelijke FM-frequentie bemachtigde, gaat de komende dagen live verslag op de radio doen van de KamaSutrA-beurs, een erotische beurs in Utrecht. “Het gaat een weekend vol rode oortjes worden”, meldt het station.

Morgen, vrijdag en zaterdag zendt de zender tussen 20:00 en 00:00 uur met beeld en geluid live uit vanaf de grootste erotische beurs van Nederland. “Als stem van Gen-Z biedt Yoursafe radio een veilige, vrije ruimte voor gesprekken over identiteit, seksualiteit en plezier. Met muziek, interviews en live sfeerreportages nemen we je mee in een wereld waar alles mag en niks te gek is”, aldus het station.

Live-uitzendingen vanaf KamaSutrA Beurs:

Donderdag

20:00 – 22:00 uur – Freaky Fibrations met Daniel Nussbaum & Deelee

22:00 – 00:00 uur – Ain’t No Poespas met Klapstoel, Heisa Jynx en King Faisal

Vrijdag

20:00 – 22:00 uur – Zorgeloos met Reinout Zorge & Daan Beewkes

22:00 – 00:00 uur – Nachtuilen met Klapstoel

Zaterdag

20:00 – 22:00 uur – Met Antoinette naar bed

22:00 – 00:00 uur – Out Loud Pride Radio met Henri Haan