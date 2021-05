Edwin Evers krijgt nog regelmatig een telefoontje met de vraag of hij terug wil keren op de radio. “Er is best wel met enige regelmaat concreet gebeld. Over het algemeen wordt er gebeld door mensen die ik al heel lang ken, dus dan ga ik sowieso wel even koffie drinken. Maar de meesten weten ook wel dat ik even wat anders wil doen dan radio maken”, zegt Edwin in de Radio 10-podcast ‘De 10 Van’.

Evers, die eind 2018 stopte met zijn populaire ochtendshow op Radio 538, benadrukt dat hij een comeback op de radio zeker niet uitsluit. “Ik zeg niet dat ik nooit meer radio ga maken, maar het komt wel een keer. Misschien komt er een moment dat ik denk: dit is het wel. Of ik ben er wel aan toe om weer een keer wat vastigheid te hebben. Dat kan allemaal gebeuren, maar is op dit moment nog niet het geval.”

De voormalig Radio 538-dj liet eerder al weten dat hij het Radio 1-programma ‘Langs de Lijn’ wel zou willen presenteren. “Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde”, aldus Evers. “En sowieso ga ik nooit meer een ochtendshow doen.”