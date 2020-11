Qmusic loopt verder uit in de doelgroep 20-49 jaar. Het station zet in de voor haar belangrijke, commerciële doelgroep een marktaandeel van 19,3 procent neer. Een jaar eerder was dat ruim twintig procent, met toen 15,8 procent. Qmusic loopt verder uit op concurrent Radio 538, dat in dezelfde doelgroep een marktaandeel van 15,2 procent neerzet, een daling van 1,6 procentpunt in een jaar tijd.

NPO 3FM boekt, net als Qmusic, ook forse winst in de doelgroep 20-49 jaar. Het jongerenstation ziet het marktaandeel met 21 procent toenemen, tot 4,0 procent. Ook in de algemene doelgroep 10+ boekt 3FM winst, zo blijkt uit de gepubliceerde luistercijfers.

Station sep - okt

2020 aug - sep

2020 sep - okt

2019 01. Qmusic 19.3 % 18.3 % 1 15.8 % 3.5 02. Radio 538 15.2 % 15.4 % 0.2 16.8 % 1.6 03. NPO Radio 2 12.3 % 12.8 % 0.5 14.4 % 2.1 04. Radio 10 10.1 % 10.3 % 0.2 10.4 % 0.3 05. Sky Radio 8.7 % 9.0 % 0.3 9.3 % 0.6 06. Radio Veronica 4.9 % 5.2 % 0.3 4.6 % 0.3 07. NPO 3FM 4.0 % 3.2 % 0.8 3.3 % 0.7 08. 100% NL 3.4 % 3.1 % 0.3 3.4 % = 09. NPO Radio 1 2.7 % 2.6 % 0.1 3.2 % 0.5 10. SLAM! 2.5 % 2.6 % 0.1 2.4 % 0.1 11. Kink 1.3 % 1.1 % 0.2 % 12. Sublime 0.8 % 0.8 % = 0.9 % 0.1 13. BNR Nieuwsradio 0.7 % 0.7 % = 0.8 % 0.1 14. NPO Radio 4 0.7 % 0.6 % 0.1 0.6 % 0.1 15. NPO Radio 5 0.5 % 0.4 % 0.1 0.3 % 0.2 16. classicnl 0.3 % 0.2 % 0.1 %

Cijfers in weekenduren

Voor Qmusic zijn het opnieuw recordcijfers in het vijftienjarig bestaan van het station. “Wat een cijfers”, reageert programmadirecteur Dave Minneboo. “We willen met Qmusic iedere dag plezier, energie en een goed gevoel brengen en het is fantastisch om te zien dat steeds meer mensen dat weten te waarderen. Met een weekbereik van bijna 2,9 miljoen mensen stemt inmiddels 1 op de 5 radioluisteraars af op onze zender.”

Volgens Q legt de komst van Bram Krikke en Tom van der Weerd de zender ook geen windeieren. “De vrijdagavond, waar Tom en Bram samen met Kai Merckx te horen zijn, groeit met 28 procent ten opzichte van een jaar eerder. De weekendshow van 12:00 tot 15:00 uur doet het marktaandeel op die uren met 37 procent stijgen”, aldus het station.

