Thijs Boontjes is sinds gisteren vaste sidekick in de ochtendshow van Sander Hoogendoorn op NPO 3FM. De zanger was al elke donderdag te gast in het ochtendprogramma, nu schuift hij dus dagelijks aan.

Sander reageerde verheugd op de komst van zijn vaste sidekick en noemde het ‘een grootse aankondiging’. “Ik werk er al een tijdje naar toe, vooral omdat het op donderdag toch leuker is dan op andere dagen”, aldus de 3FM-jock.

Vanwege de coronacrisis is de agenda van muzikant Thijs Boontjes flink uitgedund. “En dat betekent dat ik nu fulltime bij het ‘Vriendenteam’ werk”, zei hij.

Een jaar geleden vertrok Noortje Veldhuizen, de vaste sidekick van Sander, bij het ochtendprogramma. Sindsdien presenteerde de 3FM-dj het ochtendprogramma alleen.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede