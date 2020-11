Qmusic komt steeds dichterbij NPO Radio 2, het verschil tussen beide zenders is op dit moment eentiende procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers over de periode augustus-september 2020. De twee stations lijken los te komen van Talpa-zenders Radio 538 en Radio 10.

Niet alleen over één periode is Qmusic de grootste stijger, ook in vergelijking met een jaar geleden weet de zender er 1.6 procentpunt bij te krijgen. Ook NPO Radio 5 doet in die periode goede zaken met een groei van 1,1 procentpunt. Radio 538 (-1,3) en Radio 2 (-1,1) leveren over 12 maanden het meeste marktaandeel in. NPO 3FM maakt voor het eerst in tijden weer een flinke stijging, met +0,2 procentpunt marktaandeel.

De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.447 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 32 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 25 minuten) .

De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 3 minuten (vorige periode: 4 uur en 2 minuten).

2019 01. NPO Radio 2 11.9 % 12.4 % 0.5 13.0 % 1.1 02. Qmusic 11.8 % 11.2 % 0.6 10.2 % 1.6 03. Radio 538 9.9 % 10.0 % 0.1 11.2 % 1.3 04. Radio 10 9.8 % 10.2 % 0.4 9.6 % 0.2 05. NPO Radio 1 8.6 % 8.4 % 0.2 8.5 % 0.1 06. Sky Radio 7.8 % 8.0 % 0.2 8.1 % 0.3 07. NPO Radio 5 5.0 % 4.8 % 0.2 3.9 % 1.1 08. Radio Veronica 3.3 % 3.6 % 0.3 3.5 % 0.2 09. 100% NL 3.0 % 2.9 % 0.1 3.4 % 0.4 10. NPO Radio 4 2.7 % 2.3 % 0.4 2.6 % 0.1 11. NPO 3FM 2.4 % 2.2 % 0.2 2.2 % 0.2 12. SLAM! 1.4 % 1.5 % 0.1 1.3 % 0.1 13. classicnl 0.9 % 0.9 % = % 14. Sublime 0.7 % 0.7 % = 0.9 % 0.2 15. BNR Nieuwsradio 0.7 % 0.7 % = 0.8 % 0.1 16. Kink 0.6 % 0.5 % 0.1 % --. ORN Radio 8.6 % 8.7 % 0.1 8.6 % = --. Overige zenders 5.7 % 6.1 % 0.4 6.2 % 0.5 --. E Power Radio 5.1 % 4.9 % 0.2 5.1 % =

Stijgers 100% NL, E Power Radio, Kink, NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 4, NPO Radio 5 en Qmusic Dalers NPO Radio 2, ORN Radio, Overige zenders, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, SLAM! en Sky Radio Gelijk BNR Nieuwsradio, Sublime en classicnl

