De tweede radiozender van DPG Media gaat JOE heten, zoals verwacht. Dat heeft het moederbedrijf van Qmusic zojuist bekendgemaakt op een speciaal event. De nieuwe zender gaat vanaf morgen uitzenden op de frequenties waar nu nog Radio 10 op zit. Dj’s van Qmusic gaan voorlopig de programmering vullen, omdat zeven weken voorbereidingstijd voor de zender te kort was. DPG betaalde bij de FM-frequentieveiling 20 miljoen euro voor het frequentiepakket.

DPG liet tot nu toe weinig los over de tweede radiozender. Maar het ging al lang rond dat JOE in Nederland gelanceerd zou worden, net zoals in België. De nieuwe zender krijgt dezelfde jingles en logo’s als de Belgische broer. Formeel was JOE al een tijdje te horen op een aantal FM-frequenties in de Randstad met non-stop muziek. Daar gingen ze begin deze maand vanaf. SLAM! neemt die frequentie over.

Opstartfase

Over de opstartfase zegt zendermanager Iwan Reuvekamp: “Met een groot en kwalitatief zusterstation als Qmusic, kunnen we putten uit veel getalenteerde dj’s die tijdens de opstartfase te horen zijn. Ik ben dankbaar voor hun enthousiasme om dit met z’n allen te doen. Intussen werken we aan een definitieve programmering, die menigeen zal verrassen. Ik ben ervan overtuigd dat JOE een mooie plek zal innemen in het Nederlandse radiolandschap.”

Kimberley Dekker doet voorlopig de ochtendshow, Lars Boele de middagshow en daartussen zijn Daniël Smulders en Edwin Noorlander te horen. Bekende namen als Domien Verschuuren, Mattie Valk en Marieke Elsinga, duiken op ‘vliegende kieps’. Jeroen Latijnhouwers en Willemijn Delwel worden de nieuwslezers van JOE.

Overigens komt de nieuwe zender niet in het gebouw bij Qmusic te zitten, maar bij de krantenredacties van DPG in het INIT-gebouw in Amsterdam.

Foto: Sander Koning / Joe

Op de zender komt muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. ‘JOE draait altijd tijdloze en herkenbare muziek uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. JOE is landelijk te ontvangen via FM, DAB+ en online. De pay-off is ‘good times, great music’, aldus DPG Media in een persbericht.

Joe FM

In Vlaanderen bestaat Joe sinds 2009. De zender begon onder de naam Joe FM, waar het merkenrecht voor is vastgelegd. In 2016 werd ‘FM’ uit de naam gehaald en sindsdien heet het station Joe. Daarvoor is echter het merkenrecht niet geregistreerd, AVROTROS heeft hierna het merk geregistreerd voor de Benelux. Dat blijkt nu geen belemmering.

Foto: Sander Koning / JOE