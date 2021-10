Jurgen van den Berg stopt als presentator van het ‘NOS Radio 1 Journaal’ en is vanaf volgend jaar in de middag te horen op NPO Radio 1. Hij stapt over naar Omroep MAX en gaat op werkdagen van 14:00 tot 15:30 uur ‘Villa VdB’ presenteren. Geruchten hierover deden als een tijdje de rondte, eerder had hij al aangegeven op termijn te willen stoppen in de ochtend van Radio 1.

Jurgen presenteerde de afgelopen zes jaar de ochtendshow van Radio 1, daarvoor presenteerde hij ook al diverse programma’s op die zender voor zowel de NOS als de NCRV. Verdere maakte hij begin deze eeuw een half jaar lang de ochtendshow van RTL FM en was hij vervolgens jarenlang de vaste nieuwslezer van Giel Beelen op 3FM. Van oktober 2010 tot eind 2013 was Jurgen op zaterdagochtend op Radio 2 te horen met ‘Cappuccino‘.

In zijn nieuwe programma zal Jurgen van den Berg worden bijgestaan door Sophie Verhoeven. Zij is nu nog nieuwslezer bij de NOS, maar stapt ook over naar Omroep MAX.

Over zijn overstap zegt Jurgen van den Berg: “Ik moest de afgelopen tijd vaak terugdenken aan de jaren 80-film ‘Cocoon’ van regisseur Ron Howard. Echt zo’n feelgoodfilm, waarbij een groep senioren een enorme energieboost krijgt nadat ze ’s nachts stiekem baantjes zijn gaan trekken in een zwembad in de buurt. Vergelijkbare energie heb ik gekregen uit de gesprekken met Max.”

Wie de presentatie van het ‘NOS Radio 1 Journaal’ gaat overnemen is nog niet bekend. Ook is onduidelijk wat Toine van Peperstraten en Mischa Blok gaan doen. Zij presenteren op dit moment een dagelijks programma op het tijdslot dat Jurgen gaat invullen.

Foto: NOS