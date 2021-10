Toine van Peperstraten vertrekt eind dit jaar definitief bij NPO Radio 1, zo bevestigt hij in de podcast ‘De Broadcast’. Na lange tijd van geruchten, werd gisteren bekend dat Jurgen van den Berg het tijdslot op Radio 1 gaat overnemen. “ We balen er goed van. We hopen te vertrekken door de voordeur, met beduidend hogere cijfers dan eerder. We hopen dat er onbegrip komt in de publieke opinie, waarom het programma weg moet”, aldus Toine.

De radiomaker presenteerde sinds begin 2020 samen met Dionne Stax tussen 14:00 en 16:00 uur een programma op Radio 1. Maar de chemie tussen beide radiomakers ontbrak, aldus Toine. “Dionne en ik zijn totaal andere karakters. We hadden gehoopt dat we elkaar zouden aanvullen. Als je een duoprogramma gaat maken, dan moet je zorgen dat één plus één veel meer is dan twee. Dat je het beste in elkaar naar boven haalt en dat er een soort chemie ontstaat. Dat was gewoon heel moeilijk. We hadden te weinig raakvlakken.”

Radio Veronica

Dionne haakte na ruim een jaar weer af in de middag op Radio 1. Ze werd vervangen door Mischa Blok. “Met Mischa is die klik er wel. Er ontstaan een-tweetjes richting een onderwerp”, aldus Toine.

Wat de radiomaker na dit jaar gaat doen, zegt hij nog niet te weten. “Het meest logische zou Radio Veronica zijn. Ze krijgen een probleem in de ochtend omdat Wilfred Genee gaat stoppen. Daar gebeurt nog wel het een en ander, maar we moeten even kijken. Misschien ga ik er wel eerst wat invalwerk doen.”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer