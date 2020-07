Jurgen van den Berg wil op termijn stoppen met zijn ochtendprogramma op NPO Radio 1. De presentator heeft nog een contract bij de NOS tot eind 2021, maar hij denkt al na over zijn toekomst daarna. Dat vertelde hij vannacht in Miss Podcast. “Ik werk sinds 1998 in Hilversum en daarvoor ook nog heel wat jaren bij de regionale radio. Ik wil een beetje uit die eerstelijnsstroom van het nieuws”, zei Jurgen:

NPO Radio 1 meldde vanochtend zelf dat Jurgen binnenkort al stopt met zijn ochtendprogramma, maar de zender trok die berichtgeving later weer in. Jurgen twitterde zelf over het artikel van Radio 1: “Geloof het niet mensen, dit is nepnieuws! Fijne collega’s ook die zulks de wereld in toeteren. Voor de fans (en de haters): ik ben nog lang niet weg.”

Sentiment is veranderd

Jurgen vertelde vannacht in ‘Miss Podcast’ dat hij vindt dat het sentiment in de nieuwsmedia de afgelopen tijd flink veranderd is. “De oeverloze discussie over links of rechts zijn bij de NPO, hoe Trump omgaat met de media in Amerika en welke kwalijke gevolgen dat heeft. Er begint een sentiment te ontstaan en daar voel ik me niet meer prettig bij. Er is een hoop onvrede.”

Jurgen zegt te willen waken dat hij in een soort werksleur belandt. “Doordat je het al heel veel jaren doet, kom je ook heel veel dingen tegen. Je herkent patronen, je herkent waarom iemand iets zegt en waarom iemand anders daar weer zo op reageert.”

Interessant

Hij benadrukt: “Laat dat duidelijk zijn, ik vind het nu nog steeds interessant. Er gebeurt natuurlijk een hele hoop op dit moment in de wereld. Als je daar middenin zit, dan is dat hartstikke mooi. Maar ook om te zorgen dat je het op een gegeven moment wel allemaal gezien hebt en blasé gaat worden en het met tegenzin gaat doen of zoiets.”

Jurgen presenteert sinds januari 2016 het ochtendprogramma op NPO Radio 1. Hij volgde destijds Marcel Oosten en Frederique de Jong op.

Foto: NOS/Stefan Heijdendael