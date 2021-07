Voor NPO Radio 1 wordt er maar weinig geadverteerd. De nieuwszender kan wel wat marketing gebruiken, vindt ochtendpresentator Jurgen van den Berg. “Ik vind dat de nieuwszender, die een heel trouw publiek heeft, weleens wat vaker in de picture mag komen. Ik zie heel veel Radio 2. Maar als een zender het niet nodig heeft, dan is het die zender”, zegt hij in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Jurgen wijst op abri’s en andere reclamezuilen waar andere radiozenders volop adverteren. “Abri’s die volhangen met de gebitten van Mattie en Marieke en met een geshopte foto van Gerard Ekdom. Wij doen helemaal niks. Ik zie nooit wat over Radio 1, maar over andere publieke zenders wel.”

Leeftijd luisteraar stijgt

Ondertussen blijft de leeftijd van de Radio 1-luisteraar maar stijgen. “Ik hoop dat de gemiddelde leeftijd van onze luisteraars op Radio 1 naar beneden gaat, maar dat is niet zo. Toen ik begon was het rond de 60 jaar, nu is het 64 jaar. Onze vaste kern luisteraars is wat ouder, dat is gewoon een feit. Met verjonging moet je dus uitkijken dat er wel wat oude zakken blijven zitten.”

Jurgen liet vorig jaar zomer weten dat hij niet tot aan zijn pensioen op Radio 1 wil blijven zitten. “Ik heb nu heel lang nieuwsradio gedaan. Daarvoor maakte ik radio op 3FM en Radio 2. Wat ik op Radio 2 op zaterdag deed met ‘Cappuccino’, zoiets zou ik later wel willen doen. De wat langere gesprekken, muziek en wat gekkigheid.”

Foto: NOS