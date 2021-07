Radio 538 heeft met 9,4 procent het laagste marktaandeel in de lentemaanden in twintig jaar tijd behaald. Ook buiten de lente om, over het gehele jaar bezien, laten de luistercijfers weinig aan de verbeelding over: de zender heeft momenteel het laagste marktaandeel in negentien jaar tijd. Daarbij is de decembermaand, waarin andere stations vanwege de Top 2000 altijd flink zakken in marktaandeel, niet meegerekend.

De grote verliezer in de nieuwe luistercijfers is met kop en schouders Radio 538. Over een jaar gezien levert het Talpa-station 1,2 procentpunt aan marktaandeel in. 538 noteert deze lente 9,4 procent. Twee jaar geleden was dat nog 11,5 procent. Ook in de voor 538 belangrijke, commerciële doelgroep 20-49 jaar zag de zender luisteraars vertrekken. Het marktaandeel daalde in een jaar tijd met 1.5 procentpunt.

Gat met Qmusic

Het gat met concurrent Qmusic wordt steeds groter: 538 heeft een marktaandeel van 14,5 procent in 20-49 jaar; Qmusic noteert momenteel 20,2 procent. Q-dj Domien Verschuuren spreekt van ‘een feestdag’.

Volgens Qmusic-programmadirecteur Dave Minneboo zijn de recordcijfers onder meer te danken aan de ‘Foute Maand’, afgelopen juni. “In juni, als we de Foute 1500 hebben, zijn de luistercijfers vaker goed en dit keer gaan ze helemaal door het dak. Deze cijfers laten zien dat de luisteraars ons feest op de radio ontzettend weten te waarderen in een tijd waarin negativiteit door het coronavirus een hoofdrol kreeg.”

Feestdag. 🍾 — Domien Verschuuren (@Domien) July 20, 2021

Foto: Radio 538