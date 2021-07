NRC Vandaag blijft de meest gedownloade podcast binnen de NLO Podcast en Audio on demand Standaard. De lijst die NLO sinds vorige maand publiceert. Binnen de Top 10 over de maand juni zijn twee nieuwe binnenkomers, beide zijn het voetbalpodcasts.

De Top 5 bestaat uit podcasts die minimaal 20 keer per maand een nieuwe aflevering maken. Op nummer 6 staat de wekelijkse podcast ‘De Stemming van Vullings en Van der Wulp’. Deze podcast heeft gemiddeld per aflevering meer downloads dan NRC Vandaag.

Positie Audiotitel Mediabedrijf Gem aantal downloads per week Gem aantal gebruikers per week Aantal afleveringen 1. NRC Vandaag NRC Media 313.460 121.382 20 2. De Dag NPO Radio 1 144.251 50.338 20 3. Eerst dit NPO Radio 5 137.122 52.822 25 4. NOS Met het Oog op Morgen NPO Radio 1 130.752 38.437 28 5. AD Voetbal podcast DPG Media 97.895 48.754 29 6. De Stemming van Vullings en Van der Wulp NPO Radio 1 85.153 59.821 4 7. De Jortcast NPO Radio 1 73.328 36.916 8 8. NRC Onbehaarde Apen NRC Media 70.742 38.993 4 9. NOS Voetbalpodcast NPO Radio 1 59.466 37.820 10 10. NRC Haagse Zaken NRC Media 56.089 38.482 4

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) rapporteert maandelijks de downloads van podcasts en audio on demand. Het aantal partijen dat onderdeel is van dit luisteronderzoek is echter beperkt. Enkel NPO, DPG Media, Talpa Network, FD Mediagroep, NRC Media en Digital Network doen mee aan dit onderzoek, wat slechts een klein deel van de Nederlandse markt is.

De uitgevers en netwerken achter een groot deel van de populairste podcasts in Nederland, waaronder Dag en Nacht Media, Tonny Media en Topcast Media, nemen geen deel. Dat geldt ook voor de vele podcasts die geen onderdeel zijn van een uitgever of netwerk. Dat is hun eigen keuze, want de rapportage is, tegen betaling, toegankelijk voor de gehele markt, dus ook voor partijen die nu nog niet zijn aangesloten bij NLO.