Jurgen van den Berg is ‘ontzettend geschrokken’ van de berichtgeving in de media over zijn ochtendprogramma op NPO Radio 1. Vorige week vertelde hij in het nachtprogramma ‘Miss Podcast’ dat hij op termijn wil stoppen met het ‘NOS Radio 1 Journaal’, al koppelde hij er nog geen datum aan.

Een redacteur van Radio 1 pikte het fragment op en maakte er ‘op korte termijn’ van. “Ik ben er wel een beetje van geschrokken hoe dat allemaal is gegaan”, zei Jurgen vanochtend op Radio 1. Hij schetste de gang van zaken. “Ik zat in het programma van Mischa Blok. Dat ging over van alles en daar zat ook een interview omheen. De vraag was: blijf je dit altijd doen? Ik zei: nee, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen.”

Overijverige redacteur

“We hebben zitten filosoferen over de toekomst en toen heeft een overijverige redacteur van de NPO daar een bericht van gemaakt. Dat is in de wereld gegooid, zonder mij daar ook over te bellen. Dat is vervolgens door het ANP opgepikt en vervolgens stond het echt overal. Ik schrok daar ontzettend van. Ik heb het ANP ook gelijk gebeld en gezegd dat ze het moesten terugtrekken, want je verspreidt nepnieuws. Het is gewoon echt niet waar.”

De ochtendpresentator van Radio 1 zegt veel reacties te hebben ontvangen. “Al die mensen die zo ontzettend lief hebben gereageerd, dat is ontzettend goed voor mijn ego. Het leek net alsof ik dat zelf in gang had gezet, maar niets was dus minder waar.”

Verwarring alom afgelopen weekend! @JurgenvandeNOS kreeg heel wat bezorgde berichtjes na het nepnieuws over zijn naderend vertrek bij #r1jn. Tijd om even uit te leggen hoe dat misverstand ontstaan is in de Kritiek van #JanPubliek. Geen zorgen: hij blijft! 🙌 pic.twitter.com/9EiaWSg3kc — NPO Radio 1 (@NPORadio1) July 27, 2020

Foto: NPO Radio 1