De gemiddelde leeftijd van de luisteraar van NPO Radio 1 is wederom gestegen, van 63 naar 64 jaar. Vijf jaar geleden was dat nog 61 jaar. “Het publiek van NPO Radio 1 is relatief oud”, meldt de NOS in het jaarverslag over 2020.

Radio 1 probeert al langer om de zender meer te verjongen. Zo werden Dionne Stax en Toine van Peperstraten vorig jaar aangetrokken voor de middaguren. De komst van het programma heeft tot dusverre (nog) niet geleid tot een verjonging van het luisterpubliek.

De NOS heeft verreweg de meeste programma’s op Radio 1. Waar de omroep op online vorig jaar alle records brak, daalde het weekbereik op radio juist iets: van 2,3 naar 2,2 miljoen wekelijkse luisteraars. “De afname van luisterpubliek in de spits vanwege het thuiswerken kan hier een rol bij hebben gespeeld”, aldus de NOS.

Foto: RadioFreak.nl