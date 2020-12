Jan Müller is aangesteld als nieuwe bestuurder van de Regionale Publieke Omroep (RPO), het overkoepelende orgaan van de dertien regionale omroepen in Nederland. Hij volgt Gerard Schuiteman op, die eerder dit jaar aan de slag ging bij RTV Utrecht.

Jan Müller, op dit moment nog werkzaam in Australië, zal op 1 februari 2021 aantreden. Müller was van 2009 tot 2017 directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De afgelopen jaren werkte hij als bestuurder van The National Film and Sound Archive of Australia in Canberra, waar hij het analoge archief ontwikkelde tot een nationaal, gedigitaliseerd media-archief.

Hart bij publieke omroep

“Mijn hart ligt nog altijd bij de publieke omroep”, zegt Müller over zijn benoeming. “Na bijna vier jaar Australië is het goed om terug te keren in Hilversum en mij in te gaan zetten voor een sterke positie van de regionale publieke omroepen in ons land. Zij zorgen voor de noodzakelijke, onderscheidende regionale journalistiek en hebben met hun media-aanbod een belangrijke functie in onze samenleving.”

Rein van der Kluit, voorzitter van de raad van toezicht RPO: “Wij zijn verheugd dat een zeer ervaren bestuurder als Jan de RPO komt versterken. Met hem gaat de RPO een nieuwe fase in. We zien uit naar de samenwerking.”

Jan Müller treedt op 1 februari 2021 aan. Tot die tijd neemt interim-bestuurder Mark Minkman de taken waar.

Foto: RPO