Beeld & Geluid in Hilversum gaat het digitale archief van de dertien regionale publieke omroepen beheren. Tot nu toe werd het archief van regionale omroepen vooral lokaal beheerd, waarmee het vaak alleen beschikbaar was voor de eigen redacties. Met de centrale archivering moet het materiaal “breder zichtbaar, beter doorzoekbaar en toekomstbestendig opgeslagen” worden, met behoud van de auteursrechten.

“Daarmee wordt de content over lokale cultuur, dialecten en gebruiken veiliggesteld én toegankelijk gemaakt voor media, onderwijs, onderzoekers, culturele instellingen en het brede publiek”, aldus de RPO, de koepelorganisatie van de regionale omroepen.

Gezamenlijke identiteit

“Regionale omroepen brengen verhalen over wie we zijn en waar we vandaan komen. Het veiligstellen van deze content is van groot belang voor onze gezamenlijke identiteit. We zijn blij dat we dit nu op landelijke schaal kunnen borgen”, zegt Jan Müller, directeur RPO.

De samenwerking moet er ook voor zorgen dat omroepen minder administratieve lasten hebben. Alle regionale omroepen worden straks gekoppeld aan het archiefsysteem van Beeld & Geluid. Nieuwe content wordt daarmee voortaan automatisch centraal opgeslagen.

Foto: RPO