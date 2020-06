Gerard Schuiteman gaat aan de slag bij RTV Utrecht. Hij wordt per 1 september de nieuwe zakelijk directeur/bestuurder. De regionale omroep vult daarmee één van de twee directiefuncties. Er wordt, na het vertrek van Paul van der Lugt vorig jaar, nog gezocht naar een mediadirecteur, verantwoordelijk voor tv, radio en de digitale kanalen.

Schuiteman is nu nog werkzaam als bestuurder bij de Regionale Publieke Omroep (RPO), het overkoepelende orgaan van de regionale omroepen in Nederland. “In zijn huidige functie als bestuurder van de Stichting RPO kent hij de sector en relevante partijen als geen ander”, laat RTV Utrecht weten.

“De uitdaging van de regionale omroep is om mooie verhalen te maken over je gebied en daarmee de samenleving mooier te maken”, zegt Schuiteman in een persverklaring. “Maar we kennen ook alle bedreigingen: de budgetten staan onder druk, media verandert snel, hoe bereik je de consument. Dat zijn tal van vraagstukken.”

Vorig jaar werd er een onderzoek ingesteld naar de financiële situatie van RTV Utrecht. Die zou namelijk ‘zorgelijk zijn’. In augustus maakte Paul van der Lugt bekend te vertrekken als directeur, ‘in het belang van de omroep’.

Foto: RTV Utrecht