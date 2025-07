Judith Hartman vertrok in augustus vorig jaar vrijwillig als directeur van RTV Oost, maar ze kreeg nog tot mei doorbetaald. De oud-directeur kreeg vorig jaar een salaris van 163.000 euro bruto, blijkt uit het jaarverslag van de omroep. Judith reorganiseerde RTV Oost, maar veel van haar beslissingen zijn inmiddels door haar opvolger teruggedraaid.

De reorganisatie die RTV Oost in 2022 startte en ruim 2 miljoen euro kostte, moest leiden “tot een moderne mediaorganisatie”, maar daarmee is “onvoldoende vaart” gemaakt, schrijft de Raad van Toezicht van de omroep in haar jaarverslag. “RTV Oost bleef een organisatie waarin structuur, duidelijkheid, discipline, communicatie, talentontwikkeling, innovatie en vooruitgang onder de maat bleven.”

De toezichthouders van de omroep besloten eind vorig jaar om Henk Jan Karsten te ontheffen uit zijn functie als hoofdredacteur. Dink Binnendijk, oud-directeur van RTV Drenthe, werd daarop aangesteld als directeur én hoofdredacteur van RTV Oost.

Beslissingen teruggedraaid

Dink heeft veel beslissingen van zijn voorgangers de afgelopen maanden ongedaan gemaakt. Zo werd de naamsverandering van RTV Oost naar Oost teruggedraaid. Technici van de omroep, zoals cameramensen en editors, gaan weer onder één team vallen en personeelszaken keert terug onder de directie, zegt Dink in krant De Stentor.

“Het moet voor iedereen helder zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. Dat was niet helemaal duidelijk en straks wel, hoop ik.”

Maandenlang doorbetaald

Judith Hartman kreeg volgens het jaarverslag van de omroep vorig jaar een bruto jaarsalaris van 163.000 euro. Ze vertrok eind augustus, maar kreeg nog tot 1 mei doorbetaald. “Wij sluiten met onze bestuurders in principe arbeidsovereenkomsten voor een periode van maximaal 4 jaar. De overeenkomst met mevrouw Hartman liep tot 1 mei 2025”, zegt André Oude Weernink, voorzitter RvT van RTV Oost, tegen Radiofreak.

Hij vertelt ook dat Judith zich in mei vorig jaar ziek had gemeld. “Dit was voor een belangrijk deel werk-gerelateerd. Wij hebben in augustus 2024 gezamenlijk geconcludeerd dat zij in verband met haar ziekte niet zou kunnen terugkeren als directeur-bestuurder”, zegt de voorzitter, hoewel dat in het jaarverslag dus anders staat. “Het is niet mogelijk een dienstbetrekking te beëindigen gedurende ziekte. Ook willen wij een nette werkgever zijn die goed met het vertrek van werknemers omgaat.”

Een week na 1 mei (haar laatste uitbetaling) had Judith een nieuwe baan, bleek uit een bericht op het zakelijke netwerk LinkedIn.

Onrust over forse beloningen

Over de hoge vertrekpremies en salarissen binnen de publieke omroep was afgelopen voorjaar veel te doen. Zo bleek de interim-directeur van de NOS vorig jaar bijna 29.000 per maand te verdienen en kreeg Harm Beertema als tijdelijk directeur van Ongehoord Nederland in vier maanden tijd bijna 127.000 euro.

Minister Bruins (Media) kondigde onlangs aan met de omroepen in gesprek te gaan. “Niet alles wat volgens de wet mag moet je ook willen incasseren. Een moreel kompas is zeker ook bij de publieke omroep gewenst”, zei hij in De Telegraaf.

Foto: RTV Oost | Willem van Walderveen