Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant, is sinds kort ook tijdelijk hoofdredacteur van L1. “Een heel mooie club met enorm enthousiaste mensen”, schrijft Renzo op LinkedIn. Sinds eind 2017 is hij hoofdredacteur bij Omroep Brabant en in buurprovincie Limburg neemt hij er nu tijdelijk de honneurs waar.

Renzo pendelt voor zijn twee banen tijdelijk op en neer van Son in Brabant naar Maastricht, waar hij drie dagen per week werkt. “Veel energie van de eerste kennismaking gekregen, wat de ‘pijn’ van het pendelen tussen deze mooie club in Maastricht en Omroep Brabant verzacht. Ik ga me voor beide organisaties enorm inzetten”, schrijft Renzo.

Bij L1 heeft Renzo de taak gekregen om “de rust terug te brengen op de redactie en te werken aan een nieuwe redactiestructuur”. Bij de regionale omroep van Limburg is het al jaren onrustig. Zo legde Renzo’s voorganger Cécile Narinx na een jaar haar functie als hoofdredacteur alweer neer.

Foto: Omroep Brabant