Iwan Reuvekamp is gestopt als hoofd audio en podcast bij DPG Media en is de zendermanager van JOE. De zender is vandaag begonnen met landelijk uitzenden op de FM. Iwan werkt in zijn huidige functie samen met Roland Snoeijer, die programmadirecteur van de radiotak van DPG Media in Nederland is en Robert Bernink, hij bekleedt de functie van algemeen directeur radio van DPG Media.

In 2010 begon Iwan als programmadirecteur bij Qmusic. In eerste instantie voor Nederland en later ook voor België. In België hoorde JOE hier al bij, daar was hij onder andere betrokken bij de rebranding van JOE. Na die rol werd hij voor moederbedrijf DPG Media actief als hoofd audio en podcast. Voor zijn avontuur bij Qmusic/DPG was hij in verschillende rollen werkzaam bij 3FM.

Foto: Sander Koning / JOE