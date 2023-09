Journalist en presentator Clairy Polak is gisteren overleden. Dat heeft Omroep Human bekend gemaakt. Polak was ongeneeslijk ziek. Ze is 67 jaar geworden.

Clairy Polak is vooral bekend van journalistieke tv-programma’s als ‘NOVA’ en ‘Buitenhof’, maar presenteerde ook diverse radioprogramma’s. Zo presenteerde ze het ‘Radio 1 Journaal’ en vanaf 2002 ‘De Ochtenden’ op Radio 1. Tot tien jaar geleden maakte ze de ochtendshow van Radio 4 en was ze één van de presentatoren van ‘Met Het Oog Op Morgen‘.

Op dit moment is Clairy Polak nog te zien in ‘De Slimste Mens’ op NPO 1 waar ze bekende vragensteller is. Dat programma is al opgenomen. Voor HUMAN maakte ze sinds 2021 het programma ‘Het Filosofisch Kwintet’. Ook was ze panellid in het ‘Mediaforum’ op NPO Radio 1, waar ze nog geen maand geleden nog te horen was.

Foto: Anna van Kooij / HUMAN