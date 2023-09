SLAM! heeft gisteravond zijn uitzendingen op de landelijke FM afgesloten met een kleine knipoog naar Radio Veronica, dat vanaf vandaag te horen is op de oude frequenties van SLAM!. Het dancestation zendt tussen 22:00 en 0:00 uur non-stop uit, maar toch was er een bijzondere laatste plaat te horen even voor middernacht.

Heel bewust had het radiostation gekozen voor de track ‘Marea (We’ve Lost Dancing)’ van Fred Again om het verlies van zijn FM-frequenties te omlijsten. De plaat eindigt met de tekst “What comes next will be marvellous”, maar dat laatste woord was vervangen door het audiologo van Veronica.

Radio Veronica is sinds vanochtend dus op de oude frequenties van SLAM! te horen. Radio 10 heeft op zijn beurt de plek van Veronica ingenomen in de ether. SLAM! blijft uitzenden via DAB+ en heeft daarnaast een deal gesloten met de eigenaar van het regionale FM-pakket waarop Joe uitzond. Hierdoor is het station in de Randstad nog steeds op de FM te horen.

Foto: Marc Verhees | SLAM!