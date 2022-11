Ivo van Breukelen is deze week van start gegaan met zijn dagelijkse programma op NPO 3FM. De jock, die overkomt van Radio 538, is elke werkdag van 13:00 tot 16:00 uur te horen. “Het is een warm bad waarin ik ben terechtgekomen. Er zijn allemaal mensen die me via de 3FM-welkom heten. Het is geweldig om weer dagelijks radio te mogen maken.”

Ivo belooft dat in de uren ‘ongekend veel goede muziek’ te horen is. Met de start van Ivo op 3FM is nu de gehele nieuwe programmering ingegaan. Eerder al kwam Jaimy de Ruijter over van Radio 538; hij is in de avonduren te horen. Barend van Deelen zit tussen beide jocks in en presenteert het middagprogramma op 3FM.

Foto: Marie Wanders / NPO 3FM