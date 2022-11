Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Rob Janssen laten zich de week voor kerst opsluiten in het Glazen Huis. Dat is zojuist bekend gemaakt in Rob & Wijnand en de ochtendshow op 3FM. Het drietal zit tussen 18 tot en met 24 december in het Glazen Huis, dat dit jaar in Amersfoort staat. De dj’s zamelen geld in voor Het Vergeten Kind.

Naast Barend, Sophie en Rob is er tijdens de Glazen Huis-week ook een rol weggelegd voor de overige 3FM-dj’s. Zij trekken het land in langs de acties die worden gevoerd en peilen de sfeer in Amersfoort rond het Glazen Huis.

Een droom

“In het Glazen Huis intrekken is een droom die uitkomt”, zegt Barend. “Ik voel me enorm vereerd en heb er vooral ook erg veel zin in. Dat we in actie komen voor Het Vergeten Kind maakt het voor mij helemaal af.”

Sophie Hijlkema: “In 2020 mocht ik al een keer in lockdown voor 3FM Serious Request; de mooiste radioweek van m’n leven. Ik kan niet wachten om dit jaar weer in actie te komen.” Rob Janssen daarop: “Vorig jaar mochten we al even proeven aan dat warme Glazen Huis-gevoel met publiek in Amersfoort en dat smaakte naar meer. Ik kan niet wachten om er dit jaar weer een groot en bijzonder feest van te maken.”

Foto: NPO 3FM