Wim van Helden keert volgende week dinsdag, 6 mei, weer terug in de programmering bij Qmusic. Dat laat dit dj weten via Instagram. Hij presenteert dan weer elke werkdag tussen 13:00 en 16:00 uur zijn middagprogramma op de radiozender.

Wim is sinds juni vorig jaar al niet meer te horen in de middag op Qmusic, vanwege familieomstandigheden. Zijn vriendin werd een jaar geleden ernstig ziek. “Mijn leven staat volledig op z’n kop”, schreef Wim afgelopen september. De dj wilde “een pas op de plaats maken”. Het is niet duidelijk hoe het nu met zijn vriendin gaat.

In februari keerde Wim terug op de radio, al was dat toen nog op invalbasis in het weekend. Vanaf volgende week dinsdag presenteert hij dus weer zijn middagprogramma tussen 13:00 en 16:00 uur.

Foto: Qmusic