Humberto Tan (56) heeft cabaretier Peter Heerschop (61) een nieuwe radiocolumn aangeboden. Afgelopen week werd duidelijk dat ‘Lieve Marianne’ moet stoppen op Radio 538. In zijn tv-talkshow bood Tan een column aan in zijn programma op NPO Radio 1. “Ik ga erover nadenken”, reageerde de cabaretier.

“Het was even een schok, want die column is voor mij nogal een ding”, zei Heerschop over het moment dat hij hoorde dat hij moest stoppen. “Maar alles houdt een keer op en misschien is dit ook wel het goede moment. Nu eerst vrijdag het afscheid en dan een paar weken rust. Ik ga de komende weken nadenken.”

De wekelijkse bijdrage van Peter Heerschop is al twintig jaar vaste prik op de vrijdagochtend van Radio 538. De cabaretier was jarenlang te horen toen Edwin Evers nog de ochtenduren presenteerde. Na diens vertrek stopte Peter even, maar al snel keerde hij weer terug.

