Hugo Borst dacht aan stoppen bij ‘Langs de Lijn’ op Radio 1: “Heb me niet vrij gevoeld”

Hugo Borst heeft overwegen om te stoppen als presentator en sidekick van ‘Langs de Lijn’ op NPO Radio 1. Aanleiding was een discussie die intern bij de NOS speelde. “Ik heb me een paar weken geleden een paar uitzendingen niet vrij en senang gevoeld, omdat hier intern een discussie was dat je je mening niet te zeer mocht geven”, zei Hugo op Radio 1.

De sportafdeling van de NOS, waar ‘Langs de Lijn’ ook onder valt, kwam vorig jaar volop in de schijnwerpers te staan na een verhaal in De Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag. De voltallige hoofdredactie van NOS Sport stapte op, eerder dit jaar vertrok NOS-directeur Gerard Timmer en intern wordt er nu gewerkt aan een “cultuurverandering”.

De nieuwe hoofdredacteur, die verantwoordelijk was voor deze cultuurverandering, vertrok een maand geleden na slechts een jaar. De exacte reden voor zijn plotselinge vertrek is niet duidelijk.

Gemengde gevoelens

De interne discussie ging volgens Hugo over Studio Sport. “Daar had ik heel gemengde gevoelens over. Wat heb ik hier te doen als ik hier m’n mening niet af en toe sterk mag geven, naast het feit dat ik presentator en sidekick ben. Toen dacht ik: als ik zo door zou moeten, dan zou ik er ook mee kappen. Het heeft te maken met het feit: word je gewaardeerd, word je de ruimte gegeven?”.

De uitspraken van Hugo werden opgepikt door de podcast ‘Dit was de Radio’. De presentator deed de uitspraken vorige week na afloop van een interview met een speler van PSV, dat op Radio 1 werd uitgezonden.

