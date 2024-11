Na ruim een jaar vertrekt Gert-Jaap Hoekman alweer als hoofdredacteur van NOS Sport, dat verantwoordelijk is voor de sportverslagen op de radio. Gert-Jaap was nog maar sinds september vorig jaar hoofdredacteur van de sportafdeling. Hij trad aan in een woelige tijd: een aantal maanden daarvoor was de voltallige hoofdredactie opgestapt, na meerdere verhalen over grensoverschrijdend gedrag.

Waarom Gert-Jaap al zo snel weer vertrekt, is niet duidelijk. In een persbericht zegt hij dat hij het werk “met plezier heeft gedaan”. “Voor mij is het nu tijd om me te richten op dingen waar ik opnieuw mijn energie en creativiteit in kwijt kan.”

Uitdagende tijd

Gert-Jaap stopt volgens de NOS “na een uitdagende tijd”, waarin hij leiding gaf aan de sportredactie en aan een cultuur- en een structuurverandering. “We vinden het jammer dat Gert-Jaap vertrekt en wensen hem het allerbeste,” zegt Renate Eringa, algemeen directeur van de NOS.

De NOS is vorig jaar met Gert-Jaap en de redactie een nieuwe koers gaan varen. Naast verslag van het belangrijkste sportnieuws en evenementen, werd het verbeteren van de cultuur een belangrijke opdracht voor NOS Sport. “Dat is complex en vraagt veel van de organisatie”, zegt Renate.

Foto: NOS/Rogier Veldman