Alfred van de Wege presenteert na elf jaar weer een radioprogramma op NPO Radio 2. Hij viel afgelopen week in voor het ochtendprogramma van Tannaz Hajeby, tussen 4:00 en 6:00 uur, en is ook de komende weken nog als invaller te horen. Dat is voor het eerst sinds 2013, toen Alfreds programma ‘Halverwege’ op Radio 2 stopte.

Alfred is al jaren regisseur van de ochtendshow ‘Jan Willem Start Op’ op Radio 2, maar heeft vroeger ook zelf jaren radio gemaakt op de zender. Naast zijn eigen programma was hij in 2010, 2011 en 2012 bovendien te horen als een van de presentatoren van de Top 2000. De radio-dj maakte vroeger ook een programma op het (opgeheven) Radio 6.

“Ik doe het nu allemaal een beetje naast mijn werk als regisseur voor de ochtendshow”, zegt Alfred tegen RadioFreak.nl over zijn invalwerk op Radio 2. “Niet echt op vaste basis, maar als ze even niemand kunnen vinden dan kan ik altijd even helpen. De komende weken sta ik in ieder geval nog een paar keer in het schema.”

Foto: videostill