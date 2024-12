Jens Timmermans wordt vanaf volgende jaar de commercieel directeur van Broadcast Partners. Jens, die vooral bekend als oud-dj van Radio 538, vertrok een jaar geleden bij Talpa Network. Hij was daar Business Director Radio en daarvoor Manager Technical Facilities. Bij zijn vertrek kondigde hij aan leidinggevenden te gaan trainen, maar nu kiest hij er toch weer voor om zelf een leidinggevende functie te gaan betreden.

Broadcast Partners levert technische producten en diensten aan radiostations en beheert onder meer het overgrote deel van alle zendinstallaties van Nederlandse radiostations. Ook is het het bedrijf achter radio-automatiseringssoftware Aeron. Vorig jaar werd het bedrijf overgenomen door telecombedrijf Cellnex.

Jens volgt Peter van Klei op, die na slechts anderhalf jaar vertrekt bij het bedrijf. Hij was afkomstig van M&I, die ook software levert aan radiostations en andere media, waaronder het door de landelijke radio gebruikte OmniPlayer.

Over zijn nieuwe baan zegt Jens Timmermans in een persbericht: “Ik kijk er erg naar uit om deze rol bij Cellnex – Broadcast Partners op me te nemen en samen met het team de route uit te stippelen om klanten en partners te blijven voorzien van toonaangevende radionetwerken en distributiediensten. Daarnaast is mijn doel Cellnex – Broadcast Partners te helpen om te blijven groeien en innoveren.”

Foto: Broadcast Partners