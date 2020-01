In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Peter Teekamp heeft een lange loopbaan bij de landelijke radio achter de rug. Hij begint in de jaren 80 bij de Veronica Omroep Organisatie (VOO). Vele programma’s volgen, waaronder ‘De Gouden Uren’ en de ‘Nationale Hitparade’ op Radio 3. Ook is hij een jaar lang programmadirecteur van Sky Radio. Peter is in 2003 vanaf het eerste uur betrokken bij Radio Veronica. In maart 2013 verlaat hij na tien jaar de zender.

Wat doe je nu?

“Vooral veel genieten van mijn leven. Ik ben inmiddels 58 en gelukkig hoef ik niet meer zoveel. Naast mijn hobby’s, waaronder tuinieren, kun je mij toch ook nog regelmatig vinden in mijn homestudio. In de eerste plaats, omdat ik zo af en toe nog wel wat dingetjes doe als voice-over en soms ook als producent van commercials. Een beetje de krenten uit de pap, zeg maar. Dat is het voordeel van ouder worden.”

Je was vanaf het eerste uur betrokken bij het nieuwe Radio Veronica. Toch besloot je zelf om te stoppen. Waarom?

“Omdat het Radio Veronica waarmee we in 2003 enthousiast begonnen, steeds verder kwam af te staan van wat ik zelf leuk vond en waar ik achter kon staan. Misschien had ik er meer van verwacht en op meer gehoopt dan het uiteindelijk is geworden. Ik denk dat ik achteraf gezien zelfs ook wel te lang ben blijven hangen, uit loyaliteit.

Op het laatst was de playlist dermate beperkt en eenzijdig dat ik die platen écht niet meer kon horen. Maar ook al die opgelegde regeltjes die werden afgekeken van Amerikaanse radioconsultants. Dodelijk voor je creativiteit en enthousiasme.”

Wat vind je van het huidige Radio Veronica?

“Natuurlijk luister ik er af en toe wel eens beroepsmatig naar. Maar, to be honest: het zou niet de zender zijn die ik onder mijn favorietenknop zou programmeren. In mijn optiek bestaat Radio Veronica ook in feite helemaal niet meer. Het is in de loop van de jaren helemaal uit elkaar gevallen.

Het merk Veronica, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, is in de loop der jaren verkwanseld en uitgehold. Heel erg jammer. Want Radio Veronica was uniek in heel veel opzichten en had nog best een tijdje meegekund, als er niet door verschillende mensen zulke rare beslissingen waren genomen.”

Radio Veronica is de minst goedlopende zender van Talpa Network. Wat zou er moeten gebeuren om dat te veranderen?

“Het kavel waarop Radio Veronica uitzendt, is natuurlijk beperkt qua mogelijkheden. Eén ding is zeker: een jonge doelgroep zul je met de naam Veronica nooit meer aanspreken. Eigenlijk komt wat Radio 10 nu doet, nog het dichtst bij wat ze met Veronica hadden kúnnen doen op dat kavel. Maar Radio 10 is inmiddels zo’n sterk merk geworden.”

Wat zou je dan met Radio Veronica doen als je John de Mol was?

“Als ik op de stoel van de Mol zou hebben gezeten, had ik de naam Veronica begraven. Toen hij die zender overnam, was het al niets meer en ik denk niet dat het ooit nog wat gaat worden. Veronica is een gepasseerd station. Over en uit.”

Hoe gaat het landschap er de komende jaren uitzien, verwacht je?

“DAB+ wordt natuurlijk al een tijdje flink gepromoot. Maar voorlopig zie ik nog niet dat iedereen zomaar overgeschakeld van FM naar DAB+. Je ziet dat in het buitenland ook eigenlijk alleen maar gebeuren waneer de overheid daartoe verplicht.

Podcasting gaat een steeds voornamere rol spelen. Eigenlijk is dat dezelfde ontwikkeling als bij televisie. Kijken doen heel veel mensen nu al on-demand. Een abonnementje op NetFlix, Videoland, Disney+ en AppleTV en ‘je avondje voor de buis’ is gevuld. Met radio zal het steeds meer diezelfde kant op gaan.”

Wat is je mooiste moment uit al die jaren radio?

“Bij iedere zender waar ik voor gewerkt heb, had je leuke en minder leuke momenten. Toen ik begin jaren 90 bij de TROS werkte, was het leuk om naast radio ook televisie te doen. En ik heb Sky Radio nog een jaartje gerund.

Ik kijk ook met veel plezier terug op de periode van 1981 tot 1989, toen ik voor de VOO werkte. We waren met ons team nog heel erg rebels. Eigenlijk een voortzetting van de zeezender Radio Veronica, die nog maar zeven jaar daarvoor noodgedwongen haar uitzendingen moest staken. De sfeer onderling was erg goed. En we waren natuurlijk ook mateloos populair. Een rebels clubje gepassioneerde radiomakers.”

Is er een kans dat we je weer op de landelijke radio gaan horen?

“Die kans lijkt me niet zo heel erg groot. Ik woon in Duitsland. Even op-en-neer rijden naar de studio in Hilversum zit er niet in. Daarvoor is de afstand net iets te groot. Maar als ik heel eerlijk ben blijft radio toch iets wat in je bloed zit. Ik ben ruim 6 jaar geleden heel bewust gestopt, maar mis het inmiddels wel een beetje.”