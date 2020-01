Vincent Bijlo stopt per direct met zijn radiocolumn in het AD. De cabaretier en columnist schreef wekelijks in de krant over het Nederlandse radiolandschap. Het besluit om te stoppen met de radiocolumn is genomen door de hoofdredactie, laat Bijlo weten. “Het is natuurlijk ontzettend jammer dat de enige krant in Nederland die op regelmatige basis aandacht aan radio besteedde, dat vanaf nu niet meer doet.”

Bijlo schreef sinds mei 2016 over de radio; van 3FM en 100% NL tot NPO Radio 2 en Radio 538. “Er is meer radio dan ooit”, schrijft de cabaretier in zijn laatste column. Eerder schreef Bijlo drie keer per week over radio, dat werd later al bijgesteld naar één keer per week. “Er kwam toch weer meer televisie, meer Angela de Jong.”

De columnist kreeg het besluit van de hoofdredactie telefonisch medegedeeld. “’Alle dingen moeten een keer ophouden’, zei de hoofdredacteur. ‘Ja’, antwoordde ik boos, ‘uiteraard, dat geldt ook voor jouw hoofdredacteurschap.’ Hij moest er om lachen, de hoofdredacteur kan goed tegen dat soort stekelige grappen.”

Bijlo ging in 2017 overigens door het stof, toen hij Wouter van der Goes en Gerard Ekdom door elkaar haalde.