In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s, nieuwslezers en beleidsmakers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Harm den Besten was jarenlang te horen op NPO 3FM en daarna op SLAM!. Zijn avondprogramma op de jongerenzender stopte in juni 2019.

Wat doe je nu?

“Tegenwoordig ben ik freelance zelfregisserend cameraman. Ik maak tv-programma’s, zoals bijvoorbeeld BinnensteBuiten, Spaanders of Hunted. Ook ben ik vaak betrokken bij het creatieve proces en de online strategie. Dit doe ik ook veel voor YouTube-kanalen.”

Bij SLAM! kreeg ik de mogelijkheid om samen met Kees een YouTube serie te maken. Van idee tot montage deden we alles zelf. Dit zorgde ervoor dat ik na SLAM! merkte dat ik liever de YouTube, dan wel tv-kant op wilde. Eerst dacht ik als presentator. Alleen waar je bij radio dan het meeste bepaald is dat bij video compleet anders. Daar is het vaak toch dat de mensen achter de camera bepalen hoe het er uiteindelijk uitziet.”

Waarom vertrok je bij SLAM? De zender kwam destijds niet met een heel duidelijke verklaring.

“Kees en ik zijn vervangen door twee non-stop uren. Dat is voor een commercieel station natuurlijk vele malen goedkoper dan twee fulltime mensen. Voor het hele SLAM!-avontuur waren Kees en ik al erg goed bevriend. We kennen elkaar van BNNVARA, waar we allebei destijds in de weekendnacht zaten. Hij op Radio 1 en ik op NPO 3FM.

We gingen dan op maandag stappen, omdat we dan vrij waren. Vervolgens kregen we de kans om samen radio te gaan maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het al lang tof vond dat ik zo lang met Kees betaald heb gekregen om onze vriendschap te onderhouden.”

Je werd in 2016 voor één nacht geschorst bij 3FM, omdat je twee uur lang louter Nederlandstalige muziek draaide. Die schorsing werd later weer teruggedraaid. Hoe kijk je terug op het incident?

“Vanuit 3FM werd mij destijds medegedeeld dat ik geschorst was. Dit werd gebracht alsof dit ook vanuit BNNVARA kwam. Mijn eerste gedachte was dat ik het wel chill vond, omdat ik vrij ziekig wakker werd. De show wilde ik sowieso overslaan en geschorst worden vond ik eigenlijk ook best cool.

Ergens in de middag werd ik door mijn BNNVARA baas gebeld met de vraag of ik geschorst was. Daarop zei ik dat ik er toch wel vanuit ging dat zij dat wel wist. Toen begon het leuke omroepspel, waarbij BNNVARA natuurlijk vond dat NPO 3FM niet over hun dj’s ging.

Toen later op de dag de schorsing werd teruggedraaid, was ziek melden niet meer echt een optie. Ik heb nog nooit zo beroerd een show gemaakt. Achteraf vind ik het nog steeds vrij hilarisch. Geschorst worden door een zenderbaas was wel een bucketlist-dingetje.”

Was de schorsing een te zwaar middel?

“Ja, natuurlijk. Ik snap dat niet iedereen geluisterd heeft, want het was middenin de nacht. Alleen het was geen platte Nederlandstalige muziek. Ik had echt mijn best gedaan om een mooie lijst met bijvoorbeeld Sef, Acda en de Munnik, en The Kik. Als ik iets zou hebben gedaan dat echt niet door de beugel kon, bijvoorbeeld twee uur lang een haatdragende speech van Hitler uitzenden, dan snap ik volledig dat je daar als zender afstand van moet nemen.”

Hoe kijk je terug op je tijd bij 3FM en SLAM?

“Het stoppen bij 3FM vond ik heel lastig. Vooral omdat ik sinds mijn twaalfde ervan droomde om radio-dj te worden. Ik had er nooit over nagedacht dat ik misschien ander werk ook leuk zou kunnen vinden of misschien zelfs leuker. Na 3FM ben ik toen veel meer met YouTube gaan doen. Dus achteraf is dat alleen maar goed geweest, maar toen was dat niet leuk.”

Naar welk station luister je nu graag?

“Ik luister eigenlijk van alles. Het enige wat vast staat is dat ik in december SkyRadio keihard aan zet. Heerlijk die kerstmuziek.”

Je doet nu dus veel met online media. Hoe vind je dat de radiostations het online doen?

“Op de socials volg ik bijna alle radiostations. Ik zie echt nog veel kansen. Veel radio-dj’s maken hun show en hebben te weinig aandacht voor social media. Radio is zeker niet dood, maar het is een startpunt dat je anno 2022 online verder uit moet bouwen. Ik weet dat veel radiostations dit denken te doen, alleen voor mij mag dat echt nog meer en creatiever. Alleen een leuk videofragment uit je show op Instagram zetten is niet genoeg.”

Is er een kans dat we je weer op de landelijke radio gaan horen?

“Als ik de kans zou krijgen om een programma te maken waar ik al mijn creativiteit in kwijt zou kunnen, dan zou ik het leuk vinden. Alleen ik ben er totaal niet mee bezig en ik ga er niet vanuit dat ik ineens gebeld word.”