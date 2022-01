In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s, nieuwslezers en beleidsmakers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Kasper Kooij was jarenlang in het weekend te horen op NPO Radio 2. In 2012 en 2013 presenteerde hij bovendien de Top 2000. Ook viel Kasper diverse keren in op NPO Radio 1, was hij in de jaren daarvoor te horen op BNR Nieuwsradio en werkte hij als verslaggever voor de NOS en eerder bij Omroep Flevoland. In mei 2014 vertrok Kasper bij Radio 2, om radio te gaan maken voor Dolfijn FM op Curaçao.

Wat doe je nu?

“Eind 2017 begon ik samen met mijn vrouw iets wat eigenlijk een grapje was. We hadden een bijzondere tijd achter de rug, waarin we een flinke schuld hadden afgelost en een mooi vermogen hadden opgebouwd. Nergens kon je iets leuks lezen over hoe je slim met geld om kon gaan. Dus maakte ik de grap dat we een website moesten beginnen met de naam PorteRenee.nl. Mijn vrouw heet Renée, voor alle duidelijkheid. Dat grapje werd een serieus bedrijf, met personeel. Daar ben ik nu druk mee.”

In 2012 en 2013 was je een van de presentatoren van de Top 2000. Hoe kijk je terug op die jaren?

“Dat was een bijzonder moment. Het was het moment dat ik besefte dat als je echt wat wilt, je het ook kunt krijgen. Ik droomde al jaren levendig van de Top 2000. Daarvoor had ik geen enkele editie gemist, hield ik van de sfeer en droomde ik vurig om tussen Kerst en de jaarwisseling de lijst zelf te presenteren. Dat is dus gelukt voor een jongetje dat ooit stotterde en op het speciaal onderwijs zat.”

Je presenteerde op Radio 2 tussen 2011 en 2014. De zender is intussen behoorlijk veranderd. Wat vind je als voormalig Radio 2-dj nu van de zender?

“Ik luister weinig meer, maar als ik wat hoor, dan mis ik urgentie. Radio 2 was altijd de zender met niet alleen muziek, maar waar je ook wat meekrijgt. Eigenlijk ook waarom er een publieke omroep is, denk ik. Ik mis die inhoud wel. Het luistert allemaal lekker weg, maar ik weet niet precies wat Radio 2 nu precies onderscheidt van een commerciële zender.”

“Ik weet niet precies wat Radio 2 nu onderscheidt van een commerciële zender”

Naar welke (landelijke) radiostations luister je nu dan graag?

“Ik mag dan wel een tijdje weg zijn bij de radio, maar een gewone luisteraar zal ik nooit meer worden. Als ex-radiomaker hoor je altijd wat goed gaat en niet. Daarom luister ik nu naar Spaanse radio, zo leer ik die taal een beetje en vind ik er minder van. In de auto zap ik tussen BNR Nieuwsradio en SLAM.”

Is er een kans dat we je weer op de landelijke radio gaan horen?

“Nou, ergens moet het nog kriebelen. Ik lees namelijk elke dag RadioFreak. Maar ik ben zo blij met wat ik nu doe: ik ben eigen baas, ik hoef geen verantwoording af te leggen. Als ik ooit iets bij de radio ga doen, dan moet het wel iets heel bijzonders zijn. Al is het ook omdat ik de keerzijde ken. Het ons-kent-ons-sfeertje in de omroeppolitiek heb ik zeker niet gemist.”

Wie is er in december 2022 marktleider?

“Het maakt niet zoveel uit, in deze markt concurreer je niet echt. De meeste zenders doen namelijk hetzelfde, maar misschien net even anders. Qmusic doet het wel ontzettend knap. Van die zender kan je trouwens ook een hoop leren, bijvoorbeeld hoe zij content rondrompen op sociale media.”

Foto: Radio 2