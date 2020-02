In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s, nieuwslezers en beleidsmakers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Pedro van Looij begon halverwege de jaren negentig bij de Radio Nieuws Centrale. Veel mediabedrijven volgden: zo las hij het nieuws op Radio 10 Gold, was hij eindredacteur van Radio 2-programma’s als ‘Spijkers met Koppen’ en ‘Ontbijtshow’, presenteerde hij twee edities van de Top 2000 en werkte hij bijna 2 jaar als Station Manager bij Omroep West. Ook was Van Looij docent op de mediaopleiding van Hogeschool InHolland. In 2008 zwaaide hij af in de mediawereld, om aan de slag te gaan bij a.s.r. verzekeringen.

Waarom stopte u bij de radio?

“Het was niet mijn eigen keuze om te stoppen. Ik werkte destijds bij Radio en TV West, dat in financieel zwaar weer terecht kwam. Bij een harde sanering verloren ongeveer 40 medewerkers hun baan, daar was ik er één van. De banen in Hilversum en op andere plekken in de media lagen toen niet voor het oprapen.

Mijn eerstvolgende klus daarna was bij opleidingsinstituut InHolland, waar ik gedurende twee jaar de leiding had over de media-opleidingen. Het was uiteindelijk op initiatief van mijn vrouw, die woordvoerder is, dat ik solliciteerde naar een baan als hoofd media bij Fortis Verzekeringen Nederland, dat nu a.s.r. heet.”

Het radiolandschap is de afgelopen jaren flink veranderd. Als oud-docent op Hogeschool InHolland hebt u ook vast een toekomstvisie over de radio.

“Ik denk dat radio nooit verdwijnt. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de luistercijfers van Sky Radio en Radio 2 in de decembermaand, of naar wat Serious Request teweeg heeft gebracht. En als je ziet wat Talpa op dit moment investeert in radio, dan weet je dat het medium springlevend is.

Podcasts of uitgesteld luisteren via de app van een radiostation vind ik een absolute verrijking, zoals bijvoorbeeld de podcasts van BNR. Je kan als mediabedrijf dan ook meer content aanleveren dan je kan uitzenden op de radio en als luisteraar heb je meer te kiezen.”

U presenteerde in 2000 en 2001 de Top 2000 op Radio 2. De lijst is nu ongekend populair, maar hoe was dat in die beginjaren?

“De Top 2000 was vanaf het begin al enorm populair, maar toen nog niet zo groot als nu, met alles eromheen. Wij zaten nog ‘gewoon’ in de studio en begonnen te experimenteren met een webcam. Dat was een leuke toevoeging aan de uitzending.

Ik mocht de nachturen doen en dan kwam het weleens voor dat ik contact had met geëmigreerde Nederlanders in Australië en Nieuw-Zeeland die luisterden en meekeken en via de mail reageerden. Ik vind de Top 2000 nog steeds fantastisch en geniet er ieder jaar volop van. Ik probeer altijd een keer langs te gaan in het café.”

Waar luistert u anno 2020 zelf het liefst naar?

“Ik merk dat ik de laatste jaren steeds meer naar NPO Radio 1 ben gaan luisteren. Mijn dag begint altijd met het ‘Radio 1 Journaal’ met Jurgen van den Berg, die ik nog ken van mijn VARA-tijd. En ’s avonds luister ik graag naar het ‘Oog en Langs de Lijn (En Omstreken)’. De mix van sport, nieuws en andere onderwerpen in combinatie met muziek vind ik heerlijk. Dat is radio op zijn best.

Mijn guilty pleasure is ‘Nachtzuster’. Als ik wakker word in de nacht van vrijdag op zaterdag, dan gaan mijn oortjes in en luister ik altijd even. Heerlijke radio. Voor mijn werk kan BNR Nieuwsradio natuurlijk niet ontbreken. Zeker wanneer een van onze bestuurders te gast is in de studio, dat komt nog weleens voor. Verder heb ik graag in de auto Radio 2 aan voor Rob Stenders, een van de absoluut beste radiomakers die ik ken.”

Naast uw werk bij a.s.r. bent u ‘member of the supervisory board of NLPO’. Wat houdt die functie in?

“De NLPO is de stichting die de belangen van de Nederlandse lokale publieke omroepen behartigt. Als lid van de raad van toezicht kijk ik of de raad van bestuur zijn werk goed doet en goed beleid maakt. Daarnaast kunnen we ook advies geven aan de Raad van Bestuur. We kijken bijvoorbeeld mee bij de jaarrekening en het meerjarenplan.

Het is echt een leuke rol, omdat je niet bezig bent met de dagelijkse bedrijfsvoering, maar er meer op afstand naar kijkt en gesprekken over hebt met de raad van bestuur.”

Is er een kans dat we u weer op de (landelijke) radio gaan horen?

“Als het aan mij ligt zeker. Nu mag en kan ik het niet, omdat dit niet samengaat met mijn rol als toezichthouder van de NLPO. Maar ik zit nu in mijn tweede termijn en kan hierna niet herbenoemd worden. Dus daarna ligt de weg open om iets te gaan doen met radio.

Het lijkt me hartstikke leuk om bijvoorbeeld weer bij een lokale omroep als vrijwilliger aan de slag te gaan. En mocht er iets moois op mijn pad komen in radioland om beroepsmatig iets te gaan doen voor of achter de schermen, dan zal ik dat zeker overwegen. Radio zit in mijn hart en ziel, maar ik heb nu ook een geweldig leuke baan.”