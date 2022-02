In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s, nieuwslezers en beleidsmakers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Ingrid Perez was van 2012 tot 2014 te horen in de nacht op NPO 3FM. Ze presenteerde er ‘Vroeg of Laat Perez’, tussen 4:00 en 6:00 uur. Na haar periode bij 3FM deed ze nog een tijdje invalwerk op Qmusic.

Je moest begin 2014 abrupt stoppen bij 3FM. Waarom?

“Ik heb met veel plezier en passie de pre-ochtendshow gedaan bij 3FM. Om 1:00 uur ging mijn wekker. Mijn leven was daardoor totaal andersom dan die van mijn vrienden en familie. Ik leefde in een constante jetlag en dit brak mij uiteindelijk op. Ik had het liefst overdag een programma gemaakt, alleen was er toen geen plek.”

Je had graag ‘on air afscheid genomen’, schreef je destijds. Hoe kijk je terug op het abrupte stoppen?

“Natuurlijk vind ik het ontzettend klote dat ik mijn trouwe luisteraars niet heb kunnen bedanken. Radio maken in de nacht kan soms echt retezwaar zijn. Maar doordat ik zulke fijne luisteraars had, kon ik het uiterste uit mijzelf halen. Ik heb, nadat ik gestopt ben, gelukkig nog heel veel lieve berichten gekregen.”

Wat doe je nu?

“Tegenwoordig maak ik podcasts op www.praatkast.nl. Binnenkort start ik een nieuwe podcast genaamd ‘Wij zijn vrouwen’. Dit ga ik samen doen met meteoroloog en presentator Amara Onwuka. De podcast gaat over hoe het is om vrouw te zijn, hoe de meeste vrouwen denken en waar wij tegenaan lopen. Ook bespreken we dingen die voor sommige mensen taboe kunnen zijn.”

Na je werk bij 3FM viel je in bij Qmusic, maar daarna bleef het stil. Waarom?

“Het kriebelt zeker nog. Radio maken is en blijft mijn grootste passie. Ik heb het geprobeerd, maar alle posities waren bezet.”

Hoe kijk je naar het huidige radiolandschap?

“Ik luister naar de ene zender wat meer dan naar de ander. Dat hangt een beetje van mijn stemming af. Wat ik heel tof vind, is dat Marisa Heutink nu primetime in de middag zit bij radio Veronica. Een verademing om een vrouwelijke DJ primetime te horen. Dat mogen er wat mij betreft meer zijn.”

Is er een kans dat we je weer op de landelijke radio gaan horen?

“Radioland is maar een klein wereldje en er zijn maar weinig plekken. En laten we eerlijk zijn: er zijn vooral veel mannelijke DJ’s. Als vrouw lijk je er toch wat moeilijker tussen te komen. Maar bij deze: mocht er nog plekje vrij zijn, dan bied ik mij graag aan.”

Foto: NPO 3FM