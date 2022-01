In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s, nieuwslezers en beleidsmakers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Erik van Roekel won in 2012 de allereerste editie van Q-college, het interne opleidingstraject van Qmusic. Na bijna 8,5 jaar trok Erik in de zomer van 2020 de deur bij Q achter zich dicht. Sindsdien valt hij zo nu en dan in op 100% NL.

Ruim anderhalf jaar geleden vertrok je bij Qmusic. Waarom?

“Het zat er eigenlijk al even aan te komen, dus het was niet een soort keuzemoment. Met Dave Minneboo, de programmadirecteur van Qmusic, had ik al meerdere gesprekken gehad over waar Qmusic heen zou gaan en wat mijn rol daarin zou kunnen zijn. Gaandeweg kwamen we tot de conclusie dat Qmusic en ik geen match meer waren. De zender veranderde en ik veranderde daar niet genoeg in mee. Ik merkte ook dat ik er geen geluk meer uithaalde, terwijl radio natuurlijk een enorme passie is. We hebben toen besloten uit elkaar te gaan.”

Je maakte een bijzondere carrièreswitch, door centralist bij de alarmcentrale in Driebergen te worden. Hoe dat zo?

“Voor mijn gevoel heb ik bij de radio enorm gefaald en daarom leek het me verstandig om die passie even rust te geven en heel wat anders te gaan doen. Die uitdaging vond ik bij de alarmcentrale, waar ik momenteel met erg veel plezier werk. Sinds die tijd ben ik als mens enorm veranderd: veel zelfverzekerder en heel veel positiever. Ik voel niet meer constant de druk om te vechten voor mijn baan. Blijkbaar is het dus een goede beslissing geweest.”

“Ik was te negatief, te introvert en te onervaren”

In 2012 won je de eerste editie van Q-college. Hoe kijk je terug op je periode bij Qmusic?

“Heel eerlijk? Met een dubbel gevoel. Maar dat ligt meer aan mij dan aan Qmusic, moet ik er meteen bij zeggen. Ik was pas 18 jaar en compleet zonder levenservaring toen ik Q-college won. Daarbij was ik ook nog eens een ongelooflijk onzekere, niet-sociale nerd.”

“Als ik nu terugkijk op alle kansen die ik heb laten liggen, op alle frustraties als dingen niet lukten en alle verkeerde indrukken die ik heb achtergelaten, dan baal ik daar ongelooflijk van. Ik was te negatief, te introvert en te onervaren. Daarvan ga je geen mooie radio maken en daarmee creëer je geen stevige positie voor jezelf. Als ik het nu over kon doen, zou dat heel anders gaan.”

“Aan de andere kant was het ook te gek, want er zijn zoveel waanzinnige dingen gebeurd, zoals de Foute Party en Q-hotel in de Sneeuw. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle kansen die Iwan Reuvekamp en Dieuwertje Valentijn me gaven om op allerlei te gekke tijdstippen in te vallen en vlieguren te maken. Of alle radiohelden, zoals Jeroen van Inkel, Wouter van der Goes, Gijs Staverman en Mattie Valk, waarmee ik heb mogen werken. Dat is een waanzinnige ervaring die ik nooit meer vergeet.”

Qmusic is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Hoe kijk je nu, anno 2022, naar de zender?

“Qmusic is stoerder, klinkt dikker, voelt jonger en gaat harder dan ooit. Ik vind dat een bijzonder knappe prestatie van het hele team, waar Iwan destijds de fundering voor heeft gelegd en Dave de kroon op heeft gezet. Zowel het bedrijf als het station zijn enorm veranderd. Ik paste daar niet meer bij, maar dat betekent niet dat ik het niet heel gaaf vind. Ik gun iedereen het enorm.”

“Er zijn zoveel waanzinnige dingen gebeurd bij Qmusic”

Je doet nu invalwerk, maar is er een kans dat we je weer met een eigen programma gaan horen op de landelijke radio?

“Zeg nooit “nooit”, toch? Nee, ik zit bijzonder goed op mijn plek bij de alarmcentrale. Ik merk ook dat het enorm bevrijdend voelt als je een programma maakt, waar je niet van afhankelijk bent voor je inkomen. Ik vind 100% NL een fantastische club, ook achter de schermen, en ik voel me er als een vis in het water. De passie voor radiomaken komt steeds meer terug en het gevoel van die schuifjes werkt weer verslavend. Dus wie weet.”

Tot slot: wie is er in december 2022 marktleider?

“Nu moet ik 100% NL zeggen, zeker? Nee, zoals Martijn Zuurveen altijd zegt: we zijn een speciaalzaak, geen supermarkt. Radio 538 gaat dit jaar zichzelf stevig positioneren, maar dat heeft altijd tijd nodig. Ik denk daarom dat Qmusic eind dit jaar marktleider is, zeker als ze na corona weer volle bak het land in kunnen. Het zou me verbazen als het niet zo is.”

