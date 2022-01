In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s, nieuwslezers en beleidsmakers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Riks Ozinga was begin deze eeuw enkele jaren presentator van het programma ‘Ontbijtradio’ op Radio 2. Ook presenteerde hij twee edities van de Top 2000. Zijn onvrijwillige vertrek bij Radio 2 maakte veel los bij de luisteraars: zo kreeg hij naar eigen zeggen honderden reacties. Tegenwoordig werkt Riks bij RTV Utrecht.

U presenteerde aan het begin van dit millennium de Top 2000, toen de lijst nog lang niet zo populair was als nu. Hoe was dat destijds?

“Enorm leuk om te doen. Ik presenteerde de Top 2000 in 2001 en 2002. Het was top om als ‘VARA-man’ de collega’s van de andere omroepen wat vaker te ontmoeten. De Radio 2-programma’s kwamen destijds nog uit meerdere studio’s van de verschillende omroepen en de Top 2000 werd uitgezonden vanuit het AKN-gebouw.

De sfeer tijdens de uitzendingen was tussen kerst en de jaarwisseling intiem en warm, terwijl uit de reacties van luisteraars bleek dat er verspreid over de hele aardbol luisteraars zaten. Het was elke weer een sport om pinnetjes in verre oorden te zetten op de wereldkaart die wij in de studio hadden opgehangen.”

U was presentator van ‘Ontbijtradio’ op Radio 2, hoe kijkt u terug op die tijd?

“Met gemengde gevoelens. We hadden na een korte aanloopperiode een hecht team bij ‘VARA’s Ontbijtradio’ en geweldige luistercijfers. Ontbijtradio bracht de ideale vroege ochtendmix van nieuws en muziek. Grote gebeurtenissen als de aanslagen van 9/11 en de moord op Pim Fortuyn staan mij nog goed bij en domineerden wekenlang onze uitzendingen. Ik vond het wel jammer dat het in die tijd nog heel moeizaam was om muziek en tone of voice op de zender te vernieuwen. Daar was de toenmalige zenderleiding nog niet klaar voor. Losing My Religion van R.E.M. bijvoorbeeld werd destijds niet geschikt gevonden voor de zender.”

U stopte in 2003 met ‘Ontbijtradio’ op Radio 2. Dat vertrek was niet vrijwillig?

“Nee, het was erg bitter dat mijn contract in 2003 niet werd verlengd, omdat de nieuwe programmadirecteur van de VARA een andere presentator wilde voor ‘Ontbijtradio’: iemand uit zijn eigen kennissenkring. Ik werd toen door het zendermanagement ook totaal niet gesteund. Wel hartverwarmend dat honderden luisteraars protesteerden tegen mijn vertrek, met lieve brieven en kaartjes en met een enorme stroom aan reacties op de websites van Radio 2 en de VARA. Het was trouwens extra zuur dat zowel de nieuwe programmadirecteur als de nieuwe presentator binnen een paar maanden na mijn vertrek zelf het veld moesten ruimen bij de VARA.”

Hoe kijkt u als oud-presentator naar het huidige NPO Radio 2?

“Een geweldig leuke, dynamische zender. De muzikale vernieuwing van de afgelopen jaren heeft ook echt zijn vruchten afgeworpen. De zender is echt perfect met zijn tijd meegegaan. Voordat ik bij Radio 2 ging presenteren, heb ik jarenlang voor RTL Nieuws gewerkt. Voor Veronica FM en later Yorin FM verzorgden wij het Radio Nieuws. Huidige Radio 2- presentatoren als Jeroen van Inkel, Wouter van der Goes en Gijs Staverman zaten daar toen ook. Ik heb mooie herinneringen aan die tijd.”

U werkt al jarenlang bij RTV Utrecht: van presentator tot verslaggever. Hoe is dat balletje gaan rollen?

“Na mijn onvrijwillige vertrek bij Radio 2 ben ik via mijn oude werkgever RTL Nieuws en BNR bij Radio M Utrecht terechtgekomen. Daar heb ik drie jaar lang de ochtendshow gepresenteerd en meegeholpen met het moderniseren en opfrissen van dat programma. Daarna heb ik hetzelfde gedaan met het nieuwsmagazine tijdens de avondspits. Daarnaast coach ik jonge verslaggever en nieuwslezers.

Vanaf 2007 ben ik bij RTV Utrecht ook op tv diverse programma’s gaan presenteren. Vijf jaar geleden ben ik rechtbankverslaggeving gaan doen voor RTV Utrecht. Op dat moment speelden, en spelen nog steeds, veel grote zaken in Midden-Nederland, van geruchtmakende moordzaken tot en met het grote Marengo-onderzoek. Er was er bij RTV Utrecht grote behoefte aan een verslaggever die zich daarin wilde specialiseren. Mijn ervaring bij het opsporingsprogramma sloot daar perfect bij aan.”

Is er nog de ambitie om weer op de landelijke radio een programma te maken?

“Ik heb op dit moment een heel erg boeiende en gevarieerde baan bij RTV Utrecht, om die reden is de ambitie ook niet heel erg groot. Al lijkt het mij wel heerlijk om weer een dagelijks radioprogramma te maken voor een groot publiek, liefst met een mix van muziek en nieuws, met gesprekken en gevarieerde items. Dat is ook waarmee ik jaren geleden bij de lokale omroep in Utrecht ben begonnen. De vroege ochtend verruil ik dan liever voor avond…”

Foto: Videostill YouTube