De afgelopen twee jaar is Qmusic steeds meer gaan lijken op Radio 538. Dat stelt Menno de Boer, programmadirecteur bij 538. “Qmusic heeft zich meer gestort op het hitradiogevecht. Dat is uitdagend voor Radio 538, maar geeft ook weer een kans”, zegt hij in Broadcast Magazine.

Qmusic trok twee jaar geleden Dave Minneboo aan als nieuwe programmadirecteur. De voormalig baas van Radio 538 gooide de programmering op de schop, met onder meer Mattie en Marieke in de ochtend en Domien Verschuuren in de middag. Ook nam hij de Top 40 over van ‘aartsrivaal’ Radio 538. “Qmusic is een prima station en ik vind bepaalde elementen daar ook heel sterk van”, zegt Menno de Boer nu.

Gevecht in 20-49 jaar

Het onderlinge gevecht van beide zenders in de doelgroep 20-49 jaar gaat daardoor wel onverminderd door. Menno: “Dat dwingt je ook wel weer tot een bepaalde vernieuwing en ik denk dat het ook goed is voor een merk als 538, dat al zo lang bestaat en zo populair is, dat we dat blijven vernieuwen.”

Wat daarbij volgens de 538-directeur essentieel is, is vernieuwen op het goede tempo. “Dus dat je niet wat 3FM heeft gedaan, in één week je format, je vormgeving, je programmering, alles op de schop gooit. Je moet het geleidelijk doen, zodat de luisteraar ook de kans krijgt om mee te groeien.”

Ambities

Menno’s ambitie met 538? “De zender nummer 1 houden en ook zorgen dat wij vernieuwend blijven in nieuwe radiovormen. We zijn nu allemaal gefixeerd op het lineaire radioproduct, het FM-signaal. Maar ik weet zeker dat er een behoefte komt om elementen van radio te experimenten met je eigen playlist. Ik wil heel graag experimenteren met die vormen en daarin met 538 leidend zijn.”

Kwakkelende 3FM

Waar NPO 3FM vroeger een sterkere concurrent van Radio 538 was, is de zender dat vanwege de gekelderde luistercijfers nu veel minder. “Ik denk dat 3FM muzikaal zo heeft gezwalkt, dat ze zijn schizofreen zijn geraakt”, zegt Menno over de zender. “Ze hadden een oude luistergroep die een wat alternatief profiel te gek vindt. Maar ze zijn toen heel veel andere genres gaan draaien, die een beetje mengen als olie met water, waardoor ze echt vervreemd van zichzelf zijn geraakt en de luisteraar daardoor ook.”

Maar, benadrukt de 538-directeur: “Ik vind wel dat 3FM nu weer op een betere koers zit. Het staat wel wat weer meer voor een bepaalde stijl, een identiteit. Ik moet nog een beetje wennen aan de nieuwe pay-off die ze hebben, omdat die wat minder gaat over het product, maar meer een kreet is. Het begint altijd, bij ieder station, met de muziek.”

