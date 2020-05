NPO Radio 2 zendt vanavond vanaf 18:00 uur de Songfestival Top 50 uit, een lijst met klassiekers uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Het liedjesfestijn is dit jaar geannuleerd vanwege de coronacrisis, maar Radio 2 wil toch de songfestivalsfeer op de radio brengen.

‘Waterloo’ van ABBA staat op nummer 1, gevolgd door ‘Arcade’ van Duncan Laurence en ‘Calm After The Storm’ van The Common Linnets. In totaal telt de Songfestival Top 50 veertien noteringen van eigen bodem. Luisteraars konden afgelopen week stemmen op hun favoriete nummers voor het overzicht van Songfestival-liedjes.

De lijst is vanavond tussen 18:00 en 22:00 uur te horen op Radio 2 en wordt gepresenteerd door Bart Arens, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof.

Foto: RadioFreak.nl