Henk Blok is niet te spreken over de manier waarop Radio 538 de ochtendshow van Frank Dane heeft stopgezet. “Het is heel vervelend hoe dat is gegaan. Het is niet netjes, niet goed te praten. Je verwacht dat het bij jouw bedrijf niet gebeurt en dan gebeurt het daar toch”, zegt Henk in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Frank werd eind vorig jaar abrupt uit de ochtend van Radio 538 gehaald. Henk Blok was daarvoor ruim twee jaar lang vaste nieuwslezer in het ochtendprogramma.

“Paniekvoetbal”, zegt Henk over de beslissing van 538 over de ochtendshow-exit van Frank. “Dan nog had ik hem er niet meteen uitgezet. Hij heeft drie jaar lang de kans gehad in de ochtend. Dat lijkt me erg weinig om iets op te bouwen en er je eigen show van te maken. Waarom het is gebeurd? Dat moet je aan de hoge mensen bij 538 vragen.”

Nieuwslezer bij Evers

Henk werd bij het grote publiek bekend als vaste nieuwslezer in de ochtendshow van Edwin Evers. Hij verhuisde mee, toen Frank Dane eind 2018 het ochtendprogramma overnam. “Dat was een heel hectische beginperiode met hooggespannen verwachtingen. Je weet voor de tijd: het wordt niet het succes wat Evers was. Dat geeft extra druk. Je wilt het toch zo goed mogelijk doen met z’n allen.”

De nieuwslezer besloot in het voorjaar van 2020 om een sabbatical te nemen. “Ik ging er een half jaar tussenuit, omdat ik er even genoeg van had en iets van de wereld wilde zien. Medisch ging het toen ook wat minder met me, dat speelde ook een rol.”

Radio 10

Tegenwoordig is Henk te horen op een andere Talpa-radiozender: hij leest het nieuws in de ochtendshow van Gerard Ekdom op Radio 10. “De eerste weken waren zoeken, maar het gaat inmiddels erg lekker.”

